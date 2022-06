Nissan Juke Hybrid do zamówienia w Polsce. CENNIK

W skład zespołu napędowego wchodzi silnik spalinowy 1.6 litra, zaprojektowany specjalnie do pracy w układzie hybrydowym. Rozwija on moc 69 kW (94 KM) i moment obrotowy 148 Nm. Za napęd elektryczny odpowiada główny silnik elektryczny o mocy 36 kW (49 KM) i momencie obrotowym 205 Nm. Łączna moc systemowa wynosi 143 KM.

Do elementów układu hybrydowego należy również 15-kilowatowy wysokonapięciowy prądnico-rozrusznik, falownik oraz 1,2-kilowatowy akumulator chłodzony cieczą. Zespół napędowy rozwija o 25% większą moc niż silnik benzynowy 1.0 DIG-T stosowany w konwencjonalnej wersji, przy mniejszym zużyciu paliwa – nawet o 40% w cyklu miejskim oraz 20% w cyklu mieszanym. Szacunkowe zużycie paliwa to 5,0–5,2 l/100 km, a emisja CO2 wynosi jedynie 114–117 g/km.

Ważnym elementem jest zaawansowana przekładnia o wielu trybach pracy i obniżonym tarciu wewnętrznym, która umożliwia optymalne wykorzystanie mocy napędowej silnika elektrycznego, benzynowego lub obu jednocześnie. Dzięki odpowiednio zestrojonej skrzyni biegów, przyspieszenie na pierwszym przełożeniu zapewnia napęd elektryczny, który jest w stanie rozpędzić samochód do prędkości 55 km/h.

Nissan Juke Hybrid wyposażony jest w system e-Pedal Step, który umożliwia sterowanie przyspieszeniem i hamowaniem za pomocą jednego pedału. Gdy kierowca zdejmuje stopę z pedału przyspieszenia, samochód zaczyna delikatnie hamować (z siłą do 0,15 g), aż do uzyskania prędkości pełzania (ok. 5 km/h). Dzięki temu rozwiązaniu jazda po mieście staje się mniej męcząca i płynniejsza. System umożliwia przy tym maksymalne doładowanie akumulatora energią odzyskiwaną podczas hamowania i zwalniania, co zapewnia jeszcze większą przyjemność z jazdy w trybie elektrycznym.

Nissan Juke Hybrid - polski cennik

Klienci z Polski mogą już składać zamówienia w ramach przedsprzedaży oraz poznać różne wersje modelu. Dostawy rozpoczną się w Polsce w sierpniu. Cennik otwiera N-Connecta, wyceniona od 125 470 zł. Kolejna odmiana wyposażenia N-Design to wydatek minimum 138 970 zł. Topowa wersja Tekna to koszt co najmniej 142 370 zł.

Nissan Juke Hybrid - cennik Fot. Nissan

