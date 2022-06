Ceny benzyny przekroczyły historyczny limit! Czy za kilka tygodni 8 złotych za litr będzie normą?

Kierowcy są świadkami historycznego momentu. Właśnie padła kolejna psychologiczna bariera, a tym samym kolejny rekord hurtowej ceny benzyny bezołowiowej 95. Po wielu dniach podwyżek hurtowa cena dobiła do poziomu 7519 złotych za metr sześcienny. To oznacza, że kierowcy będą musieli sięgnąć jeszcze głębiej do kieszeni.

