Bezczelna kradzież katalizatora. Złodzieje nagrani przez kamerkę samochodową

Na kanale Stop Cham na YouTube pojawił się nowy film, ale tym razem nie dotyczy wykroczeń na drodze lub nieprawidłowego zachowania kierowcy. Nagranie prezentuje kradzież katalizatora z samochodu, który miał zamontowaną kamerkę w kabinie. Urządzenie uruchomiło się automatycznie po wykryciu hałasu i ruchu wokół samochodu.

Na spokojnie, papierosek. W aucie sprawcy fotelik. Dziecko na pewno będzie dumne z tatusia. Kamera uchwyciła jednego ze sprawców. Drugi leży pod autem i wycina katalizator

- można przeczytać w opisie filmu. Kamera zarejestrowała dwa samochody – okradany, w którym włączył się wideorejestrator oraz poprzecznie zaparkowane auto należące do złodziei. Bezczelni sprawcy nie zdawali sobie sprawy, że zamontowane w okradanym samochodzie urządzenie automatycznie włączy się i zacznie rejestrować ich występek.

Z zaparkowanego samochodu wysiada mężczyzna i udaje, że szuka czegoś w bagażniku, a później poprawia fotelik w samochodzie. W tym samym czasie jego wspólnik przechodzi do działania.

Nagranie zarejestrowano o czwartej nad ranem na jednym z osiedli w Słupsku, ale hałas generowany podczas wycinania katalizatora nie wzbudził podejrzeń żadnego z okolicznych mieszkańców. Złodziej przez kilka minut spokojnie wycinał katalizator.

Kradzież katalizatorów. Po co złodzieje wycinają katalizator?

Kradzież katalizatora to szybka, prosta i bardzo zyskowny proceder. Do tego bardzo trudno go namierzyć, ponieważ ten element wyposażenia nie posiada żadnego numeru lub cech szczególnych, które pozwoliłyby na identyfikację.

Jest to po prostu zwykła część zamienna, która dość kosztowna. Wynika to z zawartych metali szlachetnych, takich jak pallad, rod i platyna, które na są bardzo cennymi surowcami na rynku. Skradzione katalizatory są następnie sprzedawane w oficjalnych miejscach zajmujących się skupem tych elementów.