Toyota Corolla Cross w polskiej sprzedaży. Ruszyło przyjmowanie zamówień. CENNIK

Corolla Cross rozbudowuje gamę SUV-ów i crossoverów Toyoty o zupełnie nowy model. Auto wyróżnia się napędem hybrydowym nowej generacji, praktycznym nadwoziem, przestronnym wnętrzem oraz bogatym wyposażeniem.

Pierwsi klienci, którzy zamówią samochód, odbiorą swoje auta jesienią 2022 roku. Toyota rozpoczęła przyjmowanie rezerwacji online na ten model, oferując na początku pojazd w najbogatszej konfiguracji Premiere Edition.

Hybryda nowej generacji

Toyota Corolla Cross już w podstawie jest napędzana układem 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 197 KM połączonym ze skrzynią e-CVT (przyspieszenie 0-100 km/h wynosi 8,1 s). Za dobre osiągi w trybie EV odpowiada silnik elektryczny o mocy 113 KM i 206 Nm momentu obrotowego. W wariancie AWD-i dodatkowy silnik elektryczny montowany przy tylnej osi o mocy 40 KM jest dołączany automatycznie, zwiększając przyczepność i dając większe poczucie bezpieczeństwa na śliskich lub miękkich nawierzchniach. Wersja z napędem AWD-i ma takie same osiągi podczas przyspieszania jak auto z napędem na przód. Układ hybrydowy korzysta z baterii o 180 ogniwach i pojemności 4,08 Ah.

Toyota Corolla Cross Hybrid (2022) Toyota

Trzy wersje wyposażenia i ceny

Toyota Corolla Cross będzie oferowana w trzech wersjach wyposażenia, z trzema dodatkowymi pakietami.

Podstawowa wersja Comfort kosztuje 139 800 zł. Cena auta w wersji Comfort z napędem na cztery koła AWD-i wynosi 149 600 zł. Wyposażenia takiego auta zawiera m.in.: 17-calowe felgi aluminiowe, pełne światła LED, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka, dwustrefową klimatyzację automatyczną z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń, podłokietniki w obu rzędach siedzeń, sportowe przednie fotele z pełną regulacją, elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Co jeszcze zawiera standard? System multimedialny nowej generacji Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym HD o przekątnej 10,51" oraz nawigacją Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych. System jest aktualizowany online i oferuje takie udogodnienia jak inteligentny asystent głosowy, bezprzewodowe połączenie z Apple CarPlay i przewodowe z Android Auto, usługi łączności Toyota Connected Car oraz kamera cofania. Na tablicy wskaźników znajdziemy Digital Cockpit, czyli cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 12,3". Kierowca ma także kontakt ze swoim samochodem z dowolnego miejsca przez aplikację MyT na telefonie. Dzięki niej może zdalnie sterować klimatyzacją, uruchamiać światła awaryjne, aby ułatwić sobie lub komuś innemu znalezienie auta na parkingu, oraz odblokować i zablokować centralny zamek.

Toyota Corolla Cross Toyota

Wersja Style kosztuje 152 500 zł, a w odmianie AWD-i 162 400 zł. Auto otrzymuje: przyciemniane tylne szyby, czarne listwy okienne, przedni grill w kolorze Piano Black z satynowym obramowaniem, relingi dachowe, 18-calowe felgi aluminiowe. Wersja ta podnosi także komfort korzystania z samochodu za sprawą podgrzewania kierownicy i przednich foteli, systemu bezkluczykowego dostępu do samochodu i stacji do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej.

Wersję Style można wzbogacić o pakiet Tech, który zawiera przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami i samochodami, układ detekcji przeszkód (ICS) zapobiegający kolizjom podczas manewrów, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) oraz system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania.

Toyota Corolla Cross Hybrid (2022) Toyota

Wersja Premiere Edition została wyceniona na minimum 170 300 zł, a z napędem AWD-i na 180 100 zł. Takie auto otrzymuje tapicerkę z perforacją ze skóry naturalnej i syntetycznej, elektryczną regulację położenia i wysokości fotela kierowcy, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, otwierane bezdotykowo elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi oraz systemy bezpieczeństwa z pakietu Tech wyceniony na 4000 zł. Wyróżnikiem tej wersji jest zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate, który umożliwia zdalne parkowanie uruchamiane przez aplikację na telefonie.

Za dodatkowe 5000 zł można Corollę Cross Premiere Edition wzbogacić o panoramiczny dach, a na 6400 zł został wyceniony pakiet Premium Audio JBL, zawierający system multimedialny Toyota Smart Connect Pro z kolorowym ekranem dotykowym HD 10,5", wyrafinowane nagłośnienie Premium Audio JBL z 8 głośnikami i subwooferem oraz nawigację Connected z dodatkowym trybem offline.

Toyota Corolla Cross Hybrid (2022) Toyota

Systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE

We wszystkich konfiguracjach oferowany jest zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego najnowszej, trzeciej generacji Toyota T-MATE. Systemy te, podobnie jak multimedia, będą na bieżąco aktualizowane i rozbudowywane online bez potrzeby wizyty w serwisie. Na Toyota T-MATE składają się systemy znane już z pakietu Toyota Safety Sense oraz wiele zupełnie nowych funkcji.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) obok wykrywania pieszych oraz jadących z przodu samochodów i rowerzystów reaguje teraz także na niebezpieczeństwo kolizji z motocyklistami. Ponadto zawiera układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, układ detekcji nadjeżdżających pojazdów i motocykli, system ostrzegania o pojazdach włączających się do ruchu oraz system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach. Inne systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE to układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC) oraz asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), a także automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) i system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall). W nowej Corolli Cross znajdziemy także znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA, które również należy do standardowego wyposażenia.