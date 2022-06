Kolejna, chińska marka debiutuje nad Wisłą. Maxus Euniq 6 nie jest tani, ale ma bogate wyposażenie

Nad Wisłę dotarł zupełnie nowy model Maxus Euniq 6. Nowocześnie wyglądający crossover oferuje bardzo bogate wyposażenie. Znajdziemy w nim skórzaną tapicerkę, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, duży ekran o przekątnej 12,3 cala. Do tego trzeba dorzucić jeszcze ogromny bagażnik o pojemności do 754 litrów.

Pod maską skrywa się napęd elektryczny oferujący 177 KM maksymalnej mocy oraz 310 Nm momentu obrotowego. W połączeniu z akumulatorem o pojemności 70 kWh pozwoli przejechać nawet do 465 km w mieście lub 340 km w trasie.

Auto pozwala korzystać z szybkich ładowarek – uzupełnienie energii z 30 do 80 procent zajmie tylko pół godziny. Cennik modelu Maxus Euniq 6 kosztuje od 225 tys. złotych. Importer oferuje 8 lat gwarancji (lub 200 tys. km) na akumulator.

Marka Maxus należy do chińskiego koncernu motoryzacyjnego SAIC, który działa na rynku już od kilku dekad. Za pośrednictwem tej firmy na rynek chiński wszedł Volkswagen, a później koncern General Motors.

Jakiś czas temu firma przejęła legendarne brytyjskie marki MG oraz Rover, który teraz jest sprzedawany pod nazwą Roewe. Od 2011 w rękach koncernu jest również marka Maxus, która zaczynała karierę jako producent samochodów dostawczych.

Model LDV Maxus był oferowany na polskim rynku, a w pewnym czasie nawet montowany – najpierw przez firmę Andoria, a później przez Daewoo. Swego czasu przy pracach nad następcą, modelem LDV Maxus pracowali polscy inżynierowie, a w Lublinie przygotowywano nawet linię produkcyjną. Samochód miał być następcą dostawczego Lublina. Niestety, w pewnym momencie projekt został zamknięty z powodu bankructwa Daewoo.

Koncern SAIC nadal prowadzi sprzedaż samochodów dostawczych pod tą marką. W ofercie są dwa auta elektryczne: e-Deliver 3 i e-Deliver 9, ale jeszcze nie trafiły do Polski. Pierwszy jest dostępny w dwóch długościach. Pomieści od 4,8 do 6,3 m³ towaru. Drugi samochód jest nieco większy - jego przestrzeń bagażowa pomieści nawet do 11 m³ towaru. Zasięg podawany przez producenta wynosi odpowiednio 340 i 360 km.

Aktualnie w ofercie polskiego importera jest jeszcze dostępny model Euniq MPV – 7-osobowy minivan z napędem elektrycznym. Auto jest dostępne na polskim rynku w cenie od 222 990 złotych.