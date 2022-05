Dziś specjalna akcja drogówki na trasie S8. Kierowcy powinni uważać

Funkcjonariusze stołecznej drogówki zaplanowali na ostatni dzień maja specjalną akcję "Bezpieczna Trasa S8", która została zapoczątkowana w 2020 roku. Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ ten fragment drogi jest częścią Ekspresowej Obwodnicy Warszawy, a sama trasa przoduje w rankingu najbardziej zatłoczonych dróg w Polsce.

Praktycznie każdego dnia na odcinku S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Zielonka dochodzi do zdarzenia drogowego. Czasami są to niegroźne stłuczki, ale co jakiś czas ma tam miejsce poważniejszy wypadek.

Nie pomogły zainstalowane pod koniec ubiegłego roku kamery do odcinkowego pomiaru prędkości. Stąd potrzeba zastosowania dodatkowych środków zapobiegawczych. Dlatego policja będzie dzisiaj kontrolować kierowców poruszających się trasą S8 na warszawskim odcinku. Oprócz pomiarów prędkości będzie nadzorowana płynność ruchu. Wszystko po to, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do celu.

Kierowcy powinni mieć na uwadze, że w tym dniu funkcjonariusze policji nie będą stosować taryfy ulgowej. Zamiast pouczeń posypią się wysokie mandaty.