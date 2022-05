LPG do lamusa? Skądże znowu. Coraz bardziej się opłaca

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Chwile horroru przeżywa każdy, kto jedzie na stację paliw i musi zatankować swój pojazd. W przeciągu kilku miesięcy ceny paliw poszybowały bardzo wysoko. Problem dotyczy nie tylko użytkowników aut jeżdżącymi na benzynie, ale także na LPG.

Zobacz wideo Czy możemy spodziewać się obniżek cen paliw? Ekspert wyjaśnia

Według danych z e-petrol.pl średnia cena za litr benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 25 maja 7,33 zł. Natomiast gazu płynnego 3,62 zł. Zatem jak widać cena 95-ki jest dwukrotnie wyższa.

Nie możemy też mówić o tym, że gaz jest tanim paliwem, jednak jak widać powyżej jest to nadal tańsza opcja.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów w Polsce obecnie porusza się 2,6 mln samochodów z instalacją gazową. Największy odsetek tego typu pojazdów znajduje się w województwach łódzkim i lubelskim. Według IBRM Samar 1 na 5 samochodów tankujących tam ma instalację gazową.

Najpopularniejszymi markami do zamontowania instalacji gazowej są: Renault, Audi, Volkswagen, Skoda i Opel.

Najnowsze ceny paliw w Polsce. Benzyna i olej napędowy powyżej 7 zł za litr

Zawsze się mówiło, że jazda na instalacji gazowej jest o wiele tańsza niż na zwykłym paliwie. Biorąc pod uwagę obecne ceny (które raczej jeszcze poszybują niż spadną), do instalacji gazowej mogą przekonać się nawet najwięksi sceptycy. Zamontowanie instalacji gazowej powinno szybko się zwrócić.

Przed podwyżkami jednak można było zauważyć, że klienci powoli odwracają się od tego typu rozwiązań. Teraz jednak może nastąpić wielki powrót, a także napływ nowych osób. Średnia cena instalacji to około 3 tys. zł. Oczywiście wszystko zależy od jakości materiałów, wersji, sterowników, reduktora i wtryskiwaczy.

Według niektórych, koszt instalacji powinien się zwrócić już po 11 tysiącach kilometrów (tak twierdzi Interia Motoryzacja). Jednak tego typu wyliczenia są brane przy obecnych cenach gazu i benzyny, których średnia różnica wynosi 3,71 zł.

Czy można spodziewać się kolejek do zakładów montujących tego typu instalacje? Jeśli nic się nie zmieni, to jest to możliwe. Nie można jednak teraz mówić o użytkownikach LPG w samochodach, że są skąpcami.