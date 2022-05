DeLorean wraca z niebytu. Kultowa marka zaprezentowała swój pierwszy nowy model po wielu latach

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

DeLorean powraca z nowym modelem, któremu bliżej przyszłości niż wyglądowi retro DMC-12. Zachowuje jednak drzwi typu Gullwing. Zaprojektowała go firma Italdesign. Podobnie jak jego poprzednik, jest to niskie osadzone, czteromiejscowe GT.

Nowy model nazywa się Alpha5. Jak wcześniej wspomniano ma o wiele mniej nawiązań do kultowego DMC-12 niż przypuszczano przed premierą. Auto jest bardziej aerodynamiczne, a charakterystyczna linia okien ze starego modelu tutaj została zastąpiona czymś ciekawszym.

Mimo to Alpha5 honoruje tradycję z drzwiami skrzydłowymi, które zajmują większość profilu auta, wykorzystano również wieloramienne felgi i szprosową osłonę tylnej szyby.

Z przodu znajdują się cienkie światła LED, które łączą się z wąskim grillem, na którym widnieje napis DeLorean zamiast klasycznego DMC. Zarówno na przednim, jak i tylnym zderzaku jest charakterystyczna linia tworząca literę V. Z tyłu widać również dyfuzor.

Z tyłu widać również światła LED składające się z trzech linii, przy czym ta osadzona najwyżej przebiega przez całą szerokość pojazdu. Światła LED znajdują się również na krańcach unoszonych drzwi, przez są bardziej widoczne.

DeLorean Alpha5 jest dużym autem. Jego wymiary prezentują się następująco: 4995 mm długości, 2044 mm szerokości i tylko 1370 mm wysokości. To sprawia, że ??jest nieco dłuższy, szerszy i niższy niż Porsche Taycan.

Po otwarciu wspomnianych drzwi ukazuje się nam wnętrze z czterema osobnymi fotelami. Drzwi są na tyle duże, że wygląda na to, że nie będzie problemu dostać się do tylnych siedzeń.

Deska rozdzielcza charakteryzuje się prostymi liniami, a cyfrowy zestaw wskaźników stanowi punkt centralny. Schowane są one za nowocześnie stylizowaną kierownicą o płaskiej podstawie.

Na wysoko zamontowanej, ruchomej konsoli środkowej znajduje się drugi, mniejszy ekran dotykowy dla systemu multimedialnego. Za nim natomiast znajduje się zestaw fizycznych elementów sterujących klimatyzacją, a obok niego jest miejsce do ładowania bezprzewodowego. Widzimy również dwa uchwyty na kubki i więcej schowków dla pasażerów z przodu.

Co się tyczy osiągów, to DeLorean nie podał zbyt wielu szczegółów. Firma przekazała, że podstawowy model wykorzystywać będzie akumulator o pojemności 100 kWh, co ma zagwarantować zasięg 483 km. Nie podano mocy silników, ale auto ma rozpędzać się od 0 do 100 km/h w około 2,99 s. Prędkość maksymalna ma wynosić 250 km/h.

Chociaż siedziba firmy znajduje się w USA to samochód będzie składany we Włoszech, natomiast układ napędowy pochodzi od partnera z Wielkiej Brytanii. Alpha5 będzie początkowo wyprodukowana w zaledwie 88 egzemplarzach, nawiązując do szybkości podróży w czasie DMC-12 z filmów „Powrót do przyszłości". Producent jednak nie chce się ograniczyć tylko do tego modelu. W planach jest również coupe z silnikiem V8, sedan EV i SUV napędzanym wodorem.

DeLorean Alpha5 zadebiutuje fizycznie 18 sierpnia na Pebble Beach Concours d'Elegance.