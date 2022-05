Potrącenie rowerzysty w Zawierciu. Lakier auta ważniejszy od człowieka

Aby doszło do niebezpiecznego zdarzenia na drodze, wystarczy zaledwie chwila nieuwagi. Zarówno zmotoryzowani, jaki i cykliści, zawsze powinni zachowywać ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego. Wszystkiego tego zabrakło w sytuacji prezentowanej na nagraniu, które pochodzi monitoringu jednego ze skrzyżowań w Zawierciu.

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek 26 maja. Kobieta kierująca samochodem osobowym potrąciła rowerzystę. Najpierw wyprzedziła samochód nauki jazdy oraz cyklistę w miejscu, gdzie wyprzedzanie jest zakazane z uwagi na dojazd do skrzyżowania. Tuż po wykonaniu tego manewru gwałtownie skręciła w prawo, kompletnie ignorując rowerzystę przemieszczającego się przy krawędzi jezdni. Wykonując skręt nie dała żadnych szans na wyhamowanie człowiekowi na rowerze i uderzyła w niego tylną częścią auta.

Tylko łut szczęścia sprawił, że osoba przemieszczająca się jednośladem nie doznała poważnych obrażeń. To co jednak budzi największe kontrowersje i wymaga potępienia, to zachowanie kierującej, pozbawione empatii. Tuż po kolizji kobieta najpierw obeszła Peugeota 508 SW i sprawdziła stan lakieru. Dopiero po chwili zainteresowała się siedzącym na asfalcie człowiekiem, do którego podeszła.

Takie zachowanie bulwersuje nie bez powodu. W pierwszej kolejności zawsze powinno się niezwłocznie udzielić pomocy poszkodowanemu i zadbać o zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Jak widać na nagraniu, wśród zmotoryzowanych niestety znajdują się ludzie, dla których rzeczy materialne są ważniejsze od zdrowia innych uczestników ruchu.

Przypominamy. Za złamane zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu grozi mandat karny w wysokości co najmniej 1000 zł. Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym policjanci wypisują kierowcy minimum 1500 zł mandatu. Funkcjonariusze mogą także odstąpić o ukarania mandatem i skierować sprawę do sądu.