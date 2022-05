Czy wymiana prawa jazdy oznacza utratę uprawnień? Może skończyć się sądzie

Kolejne porady w zakresie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Wyobraźmy sobie taki scenariusz. Kierowca posiada w portfelu bezterminowe prawo jazdy. Mimo wszystko dokument jest np. zniszczony i staje się mało czytelny, a kierujący często wyjeżdża za granicę, więc potrzebuje fizycznego prawa jazdy. Postanawia je wymienić na nowe. W referacie komunikacji otrzymuje jednak dokument, który bezterminowy już nie jest. Czas jego obowiązywania został określony na 15 lat. Czy takie działanie jest zgodne z przepisami?

Bezterminowe prawo jazdy zyskało datę ważności? To błąd urzędniczy

Stan prawny wygląda następująco. Uprawnienia do kierowania pojazdami były wydawane bezterminowo, ale wyłącznie do roku 2013. Po tym czasie maksymalny czas obowiązywania poszczególnych kategorii to 15 lat. I choć na początku drugiej dekady XXI wieku zasady rzeczywiście zmieniły się, warto pamiętać o tym, że prawo nigdy nie działa wstecz. W skrócie, jeżeli kierowca miał uprawnienia nadane bezterminowo, na mocy nowych przepisów nie można mu ich odebrać. Takie działanie jest całkowicie bezprawne!

Urzędnik wpisał datę ważności? Zdaniem WSA decyzja jest bezskuteczna

I pisanie o bezprawności decyzji urzędniczych, nie mamy na myśli wyłącznie naszej opinii. Do takiego stanowiska przychylają się również wyroki kolejnych sądów. Przykład? Rzeszów, rok 2019 i kierowca, który posiadał bezterminową kategorię C i rozszerzył posiadane uprawnienia. W nowym dokumencie data ważności pojawiła się nie tylko przy kolejnej kat., ale i posiadanej wcześniej C. Kierujący skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i ten uznał decyzję starosty w tym zakresie za bezskuteczną. Dokument musiał zostać skorygowany.

Masz prawo jazdy kat. B i myślisz, że możesz jeździć motocyklem 125? To błąd

Co należy zrobić, gdy podczas wymiany prawa jazdy kierowca traci bezterminowe uprawnienia? W pierwszej kolejności zakwestionować dokument i powoływać się na jego błędną formę już w urzędzie. Jeżeli to nie pomoże, można złożyć skargę do Sądu Administracyjnego. Ten po zapoznaniu się z aktami sprawy i okolicznościami, wyda wyrok stanowiący podstawę np. do późniejszego korygowania dokumentu.

Po roku 2033 prawo jazdy będzie bezterminowe, ale z datą ważności...

Od 2013 roku nie wydaje się bezterminowych uprawnień do kierowania pojazdami. To prawda. Po roku 2033 urzędy przestaną też wydawać dokumenty bez daty ważności i do tego czasu wszystkie bezterminowe prawka stracą ważność z mocy ustawy. I w tym przypadku nie pomoże ani odwołanie od decyzji starosty, ani skierowanie sprawy do WSA. Warto jednak pamiętać o tym, że po roku 2033 pojawi się pewien rozdźwięk. Bo na dokumencie pojawi się termin ważności dokumentu, a nie ważności samych uprawnień. Bezterminowe uprawnienia cały czas będą bezterminowe. Kierujący jedynie co 15 lat będzie musiał wymienić samo prawo jazdy i zaktualizować w nim zdjęcie.

Wykasowanie bezterminowych praw jazdy (ale nie bezterminowych uprawnień do kierowania pojazdami!) ma na celu jedną rzecz. Chodzi o to, aby w dokumencie znajdowało się w miarę aktualne zdjęcie kierującego. To ma ułatwić funkcjonariuszom ewentualną identyfikację kierowcy podczas kontroli drogowej.