Policja szuka świadków. Za samochodem był ciągnięty mężczyzna

Czasem nieuwaga czy zamyślenie mogą spowodować groźnie wyglądające sytuacje. Nie zaciągniemy ręcznego, wrzucimy wsteczny, gdy trzeba jechać przed siebie czy inne tego typu zdarzenia. Niektóre zostają uchwycone na zdjęciach, a jeszcze inne na nagraniu wideo.

Do właśnie groźnie wyglądającej sytuacji doszło ostatnio w miejscowości Gomulin Kolonia w powiecie piotrkowskim. Groźnie, aczkolwiek niektórzy mogą uznać owe zdarzenie za komiczne.

Do zdarzenia doszło 23 maja w okolicach godziny 18. Dyżurny z Komendy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał zgłoszenie, że kierowca samochodu osobowego o srebrnym kolorze i czerwonym zderzaku jest ciągnięty przez wspomniany samochód.

Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że kierowca zaplątał się w pas bezpieczeństwa. Co więcej, prawdopodobnie mężczyzna wisiał przez okno.

Według wstępnych ustaleń policjantów (które mogą pomóc w dalszym wyjaśnieniu całej sprawy), samochód, o którym mowa to Mazda model 3. Co prawda zdjęcie udostępnione przez policję jest mocno niewyraźne, a ciągnięty mężczyzna jest zamazany, to może ktoś będzie w stanie dać trochę światła na zaistniałą na zdjęciu sytuację.

Funkcjonariusze apelują, że jeśli ktoś ma jakiekolwiek informację o tym zdarzeniu lub był po prostu świadkiem, żeby się do nich zgłosił, a dokładniej z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Numery pod które można dzwonić to: 47 846-14-62 lub 47 846-12-06. Można również dzwonić pod numer alarmowy 112.

Jak zatem widać sprawa jest rozwojowa i może jeszcze usłyszymy jaki był główny powód takiego stanu rzeczy. Może alkohol? Może roztargnienie? Zastanawiające jest jednak jakim cudem kierowca wisiał przez okno? Drzwi kierowcy nie otwierały się?