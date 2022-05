Maserati prezentuje roadstera. Ma szklany dach, w którym można zmieniać widoczność

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

„Cielo" znaczy po włosku „niebo". I pasuje do samochodu z centralnie zamontowanym silnikiem, który jest roadsterem z szklanym dachem. Właśnie ten dach można zmienić z przezroczystego na nieprzezroczysty za pomocą jednego dotknięcia palcem. Natomiast chowa się on za tylną pokrywą w zaledwie 12 sekund.

Technologia przyciemniania dachu w kabrioletach nie jest niczym nowym. Znaleźć ją można w Mercedesie SL czy McLarenie 720S Spider. W tym jednak przypadku można zmienić go w całkowicie nieprzepuszczający światło jak w Porsche Taycan. Z tą różnicą, że w Porsche dach panoramiczny był stały, a nie otwierany jak w Maserati.

Producent zapewnia, że nieprzezroczystość można osiągnąć w temperaturach od -30 do +85 stopni Celsjusza. Czyli w założeniu będzie działać 24h przez siedem dni w tygodniu.

Dach jak wcześniej wspomniano chowa się pod tylnym panelem, który w wersji coupe jest przezroczysty i widać tam silnik. Tutaj tego się nie zobaczy. Może on być natomiast ozdobiony wielką naklejką trójzęba w kolorze matowego tytanu.

Nikt nie powinien być zdziwiony, że wersja kabrio jest lekko cięższa od coupe. Maserati dodało 65 kg, a co za tym idzie Cielo waży 1540 kg. Roadster wykorzystuje ten sam silnik co odmiana z stałym dachem. Jest to trzylitrowe V6 generujące 630 KM mocy i 730 Nm momentu obrotowego. Wykorzystuje również ośmiobiegową dwusprzęgłową skrzynię biegów. Aby rozpędzić się od 0 do 100 km/h pojazd potrzebuje 3 sekund, a od 0 do 200 km/h osiąga w 9,2 sekundy.

Prędkość maksymalna wynosi 320 km/h (coupe rozpędza się do 325 km/h). Pojazd posiada dwa bagażniki. Przedni ma pojemność 50 litrów, tylny natomiast 100 litrów.

Cielo praktycznie wygląda jak wersja coupe. Pojazd może poruszać się na lekkich felgach z włókna węglowego, które zaoszczędzą 30 kg. We wnętrzu dostępna jest kierownica pokryta Alcantarą, która można zastąpić włóknem węglowym. W opcji jest także regulowana elektrycznie kolumna kierownicy.

Zaktualizowano również obrotowe pokrętło trybu jazdy na tunelu, które teraz ma cyfrowy panel dotykowy pośrodku. Wyświetlacz pokazuje, który z pięciu dostępnych trybów jest wybrany i jednym ruchem palca można go przesunąć.

Nowa trójwarstwowa bladoniebieska farba Acquamarina widoczna na zdjęciach jest dostępna za pośrednictwem programu personalizacji Fuoriserie od Maserati. Kolor jednak będzie również dostępny w limitowanej serii PrimaSerie Launch Edition. Powstanie około 60 samochodów w takiej konfiguracji.

Maserati nie podało jeszcze cen MC20 Cielo Spyder.