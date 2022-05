Mandat za brak prawa jazdy dostaniesz, jak źle odczytasz rubrykę F2 w dowodzie

Mandat za brak prawa jazdy - jazda bez uprawnień

Kierowca, który jedzie bez prawa jazdy (uprawnień), a zostanie złapany przez policję, musi się liczyć z bardzo surowym mandatem. Aktualnie to aż 1500 zł.

Przy rażącym naruszaniu przepisów, a za takie można uznać poruszanie się pojazdem, do którego nie mamy uprawnień, policjant może zdecydować się na przekazanie sprawy do sądu. Wtedy kierowcy grozi już poważna grzywna. Sędzia może od teraz ukarać go grzywną w wysokości do 30 000 złotych, a także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Oczywiste, że mandat wycelowany jest w osoby, które jeżdżą bez uprawnień i robią to celowo. Wcale jednak nie oznacza to, że nie można go dostać nieświadomie. Łatwo o pomyłkę, kiedy jedziemy większym samochodem niż zwykle. Kluczowe jest tu DMC.

Co oznacza skrót DMC? Dopuszczalną masę całkowitą. I choć pojęcie jest omawiane już w czasie nauki jazdy, nie wszyscy kierowcy wiedzą co tak naprawdę się pod nim ukrywa. To nie tylko waga samego pojazdu, ale również waga ładunku i pasażerów. Tak zsumowana wartość podlega badaniom homologacyjnym i na tej podstawie jest wbijana do dokumentów pojazdu - w tym do dowodu rejestracyjnego w polu F.2.

Mandat za brak prawa jazdy - kiedy

Kiedy kierowca może dostać mandat za brak uprawnień i się tego nie spodziewać? Kilka przykładów z życia codziennego:

Kiedy okaże się, że samochód ma wyższe DMC niż 3,5 tony, a mamy prawo jazdy kat. B.

Tak samo z prawem jazdy kat. B nie możemy jechać autem maksymalnie dziewięcioosobowym (osiem osób plus kierowca).

Ciągniemy za dużą przyczepę.

Uważać trzeba też na motocykle. Kierowcy z kategorią B po trzech latach od zdania prawka mogą jeździć motocyklami o pojemności 125 cm3. Wcześniej takich uprawnień nie mamy.

Motocykle 125 cm3 muszą też spełniać kilka innych warunków. Znakomita większość je spełnia, ale i tak warto się upewnić, czy na dany model nie potrzeba motocyklowego prawa jazdy.

Kierowca zatrzymany bez uprawnień. Czy może wrócić do domu swoim autem?

Zatrzymany przez policję kierowca bez uprawnień dostanie także zakaz prowadzenia dalszej jazdy. Musi przekazać pojazd osobie z odpowiednimi uprawnieniami albo zostawić go w bezpiecznym miejscu. Co w sytuacji, kiedy do zatrzymania doszło np. na drodze szybkiego ruchu? Jeśli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu, to ten musi zostać odholowany. Oczywiście na koszt kierowcy.

Mandat i ewentualna grzywna grozi wam także, kiedy jedziecie pojazdem, na który nie macie odpowiednich uprawnień, mając inne. Przykładowo z prawem jazdy kategorii B prowadzicie duży pojazd albo jedziecie motocyklem. Z oczywistych względów jesteście wtedy też traktowani, jakbyście nie mieli prawa jazdy. Można jeździć tylko tymi pojazdami, na które zdobyliśmy uprawnienia.

A czy można dostać mandat za brak dokumentu prawa jazdy?

W świetle aktualnych przepisów podczas kontroli policji nie musimy mieć przy sobie prawa jazdy. Kiedyś brak dokumentu wiązał się z mandatem w wysokości 50 zł. Teraz kierowcom to już nie grozi. Co więcej - nie musimy mieć nawet zainstalowanej aplikacji. Policja poprzez terminale w radiowozach może sprawdzić, czy uprawnienia kierowcy zgadzają się z tymi, które deklaruje.