Volkswagen ID3 (2022) - cena, silniki, wyposażenie

Volkswagen ID3 (2022) - wymiary

Długość: 4 261 mm

Szerokość: 1 809 mm

Wysokość: 1 568 mm

Rozstaw osi: 2 770 mm

Pojemność bagażnika: 385 litrów (Do 1 267 litrów po złożeniu tylnej kanapy)

(Do 1 267 litrów po złożeniu tylnej kanapy) Masa własna: 1 812 kg

Volkswagen ID.3 1ST fot. ŁK

Volkswagen ID.3 (2022) - silniki, moc, zasięg

Volkswagen ID.3 dostępny jest obecnie w tylko jednej wersji napędowej. Z elektrycznym silnikiem o mocy 150 kW (204 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 310 Nm. W zestawie bateria o pojemności 58 kWh, którą naładujemy do pełna w nieco ponad sześć godzin, korzystając z wallboxa o mocy 11kW. W przypadku ładowarki o mocy 120 kW czas ładowania od 5 do 80 proc. wyniesie 35 minut, a w ciągu 8 minut, uzupełnimy zasięg o 100 km.

Prędkość maksymalna wynosi 160 km/h a do setki ID.3 rozpędza się w 7,3 sekundy. Producent podaje średnie zużycie energii na poziomie 15,5 kWh/100 km. Zasięg w cyklu mieszanym ma wynieść 417 km.

Volkswagen ID.3 (2022) - cennik

Podstawowa cena za Volkswagena ID.3 wynosi 185 890 zł. Kupujący auto elektryczne mogą jednak liczyć na dofinansowanie jego zakupu z programu "Mój elektryk" Maksymalna dotacja dla osób fizycznych wynosi 27 tys. zł.

Dopłaty wymaga kabel do ładowania z gniazdka domowego. Jego koszt wynosi 810 zł. Zamawiający auto mogą zdecydować się także na wyposażenie go w pompę ciepła, służącą do ogrzewania wnętrza. Jej cena to 4 620 zł.

Volkswagen ID.3 (2022) - wyposażenie

W konfiguratorze nie ma wyboru wersji wyposażeniowych. Klienci mogą zdecydować się jedynie na dokupienie kilku dodatkowych akcesoriów, jak dywaniki, wykładzina bagażnika czy osłony przeciwsłoneczne. Dostępne także są większe obręcze kół, 18-, 19- i 20-calowe.

Podstawowe wyposażenie zawiera m.in.:

Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu

Tylne światła w technologii LED

Podświetlone klamki w drzwiach

Szyba tylna oraz boczne tylne termoizolacyjne, dodatkowo przyciemniane

Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą, podgrzewana

Oświetlenie wnętrza Ambient Plus - 30 kolorów podświetlenia

Fotele przednie, podgrzewane

Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z przodu

Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną

System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania

System Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

Proaktywny system ochrony pasażerów PreCrash

Kamera cofania

Proaktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop and go"

Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochroną przed odholowaniem

Klimatyzacja automatyczna Climatronic, jednostrefowa, zdalnie sterowana

Czujnik deszczu

Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu

system wspomagania parkowania z czujnikami parkowania

Wybór profilu jazdy

Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane

Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej

Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji

Instalacja telefoniczna Comfort z ładowaniem indukcyjnym

System nawigacji satelitarnej Discover Pro

Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych

Tuner cyfrowy DAB+

Obręcze stalowe 7,5J x 18