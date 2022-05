Trasa S12 będzie dłuższa o 230 kilometrów. Kierowcy muszą poczekać jeszcze kilka lat

Trasa ekspresowa S12 w obecnym wydaniu ma ponad 91 kilometrów długości. Tworzy ją obwodnica Puław z mostem na Wiśle, a także jej przedłużenie do węzła Kurów Zachód na drodze S17. Kolejne kilometry prowadzą od węzła Kurów Zachód aż do obwodnicy Lublina, kończąc się na węźle Piaski Wschód, gdzie S12 pokrywa się z S17.

Obwodnica Chełma w ramach S12 na etapie realizacji

GDDKiA poinformowała, że właśnie powstaje obwodnica Chełma. W kwietniu udało się złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty ruszą zaraz po uzyskaniu zgody, a zakończenie prac zaplanowano na 2025 rok.

Inwestycja obejmuje budowę dwujezdniowej drogi z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, czterech węzłów drogowych oraz 15 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i BRD. W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej

- poinformowało GDDKiA w komunikacie.

Droga S12 w woj. łódzkim poczeka dwa lata

Wiadomo również, co dzieje się z drogami ekspresowymi S12 i S74 na terytorium województwa łódzkiego. Obie trasy są objęte jedną decyzją środowiskowa. Droga S12 połączy się z autostradą A1 na południe od Piotrkowa Trybunalskiego, a następnie przejdzie przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia. Długość łódzkiego odcinka ekspresówki to ok. 61 kilometrów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję, która uzyskała rygor natychmiastowej wykonalności, ale ze względu na odwołanie złożone przez środowiska ekologiczne, konieczne będzie uzupełnienie dokumentu.

W ciągu miesiąca zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta na wykonanie tych czynności. To oznacza, że dokumenty będą gotowe dopiero w 2024 roku, ale tym samym decyzja środowiskowa będzie ostateczna. Wtedy będzie można ogłosić przetarg na projekt i budowę wspomnianych wyżej odcinków.

Chełm będzie miał obwodnicę za pół miliarda. To dwudziesta trzecia droga w tym roku

Droga S12 – kolejne odcinki

GDDKiA przygotowuje dokumentację dla kolejnego odcinka trasy S12 o długości 108 kilometrów. Droga będzie prowadzić od woj. łódzkiego i mazowieckiego aż do Radomia, a następnie do obwodnicy Puław (woj. lubelskie).

Na najbardziej zaawansowanym etapie jest odcinek na zachód od Radomia – decyzję środowiskową wydano w październiku 2021 roku. Trasa o długości ok. 41,3 kilometra będzie miała dwie jednie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Przewidziano wjazdy poprzez węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa. Przetarg na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj" zostanie ogłoszony w 2024 roku. Jeżeli w trakcie realizacji nie pojawią się odwołania i większe problemy, realizacja powinna przebiegać w latach 2026-2029.

Odcinek S12 na wschód od Radomia jest na etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Na odcinku o długości ok. 67 kilometrów przewidziano siedem węzłów (Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód). Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj to 2025 rok. Realizacja robót jest przewidziana w latach 2028-2030.

Trasa S12 do granicy z Ukrainą

Pozostało jeszcze przygotowanie trzech odcinków drogi S12 w kierunku granicy z Ukrainą. Pierwszy będzie miał ok. 13 kilometrów i połączy trasę S12/S17 na węźle Piaski Wschód z węzłem Dorohucza. Dwa kolejne o długości ok. 25 i 23 km połączą koniec planowanej obwodnicy Chełma (węzeł Chełm Wschód) z przejściem granicznym w Dorohusku.