Zapomnisz o 50 gr opłaty i grozi ci 30 tysięcy zł kary. Kierowcy wpadają w pułapkę

Kierowca nie zapłacił 50 groszy, a więc teraz dostanie nawet 30 tys. zł grzywny, a do tego straci prawo jazdy? Niestety, ale taka właśnie jest nasza rzeczywistość prawna. Prosty błąd może kosztować kierujących naprawdę słono. I przypadek taki dotyczy zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym.

Za szybko w mieście? Policja zabierze prawo jazdy... wirtualnie

No dobrze, ale może od początku. Dokładnie 18 maja 2015 roku w życie weszła nowelizacja przepisów dotyczących zbyt szybkiej jazdy w mieście. Kierowca, który w terenie zabudowanym rozpędzi auto do szybkości o co najmniej 51 km/h wyższej niż wskazuje limit na danym odcinku, straci na 3 miesiące prawo jazdy. Sankcja jest dotkliwa, a obecnie funkcjonariusze realizują ją głównie poprzez odpowiedni wpis w bazie CEK. Fizycznie prawa jazdy się nie zabiera – bo też kierowca nie ma obowiązku mieć dokumentu przy sobie.

Minęły 3 miesiące kary. Co dalej? Najpierw wizyta w urzędzie!

Co w takiej sytuacji należy zrobić? Oczywiście odczekać 3 miesiące od momentu uprawomocnienia się kary, a następnie... No właśnie, pod żadnym pozorem nie siadać za kółko. Bo choć okres kary minął, do "odmrożenia" uprawnień konieczny jest jeszcze jeden krok. Kierujący musi udać się do wydziału komunikacji, napisać pismo o zwrot uprawnień i zapłacić wcześniej wspomniane 50 groszy w ramach opłaty ewidencyjnej. Bez tego po 3 miesiącach prawa jazdy nie odzyska z automatu. A decyduje o tym art. 102 ustawy o kierujących pojazdami. Ten mówi że:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Automatyczne zatrzymanie prawa jazdy za prędkość niekonstytucyjne? Sejm popiera Sąd Najwyższy

Nie odblokowałeś uprawnień po karze? To prowadzisz bez prawa jazdy

W skrócie, kierowca który nie wie o konieczności odbycia wizyty w urzędzie, de facto po 3 miesiącach uprawnień do kierowania pojazdami nie odzyskał. A to oznacza jedno. Jeżeli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, zostanie potraktowany jak osoba prowadząca pojazd bez prawa jazdy. A to rodzi konsekwencje z tytułu art. 94 ustawy Kodeks wykroczeń.

Par. 1 tego aktu mówi o karze – konkretnie grzywnie wynoszącej co najmniej 1,5 tys. zł. Maksymalnie ta może sięgnąć 30 tys. zł. Par. 3 wspomina natomiast o obligatoryjnym zakazie prowadzenia pojazdów.

Sprawa w sądzie, nawet 30 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów, a to cały czas... nie koniec! Bo policjanci nie mogą pozwolić kierującemu kontynuować podróży. A to oznacza, że na miejsce wezwany zostanie albo kierowca "zastępczy", albo laweta. W drugim przypadku rachunek wystawiony kierowcy powiększy się o dodatkowe kilkaset złotych.

Po 3 miesiącach kara się kończy, ale uprawnień nadal nie ma. Pamiętaj o tym!

Paradoks prawny powiecie? Być może i tak. Niestety paradoks ten nie jest wyłącznie efektem fantazji i snucia maksymalnie pesymistycznych teorii, a zdarza się w praktyce. Taki właśnie przykład niedawno opisywali m.in. nasi koledzy z Gazety Wyborczej. A więc przestrzegając jeszcze raz, jeżeli stracicie prawo jazdy na 3 miesiące za prędkość, zanim wsiądziecie do auta, idźcie do urzędu i odblokujcie uprawnienia. Inaczej czekają was poważne kłopoty i to już w czasie rutynowej kontroli...