Które znaki są ważniejsze: pionowe czy poziome? Policjant wytłumaczy twój błąd

Dziś na warsztat bierzemy kolejny odwieczny problem kierowców i kandydatów na kierowców biorących udział w egzaminach na prawo jazdy. A więc ważniejsze są znaki pionowe czy poziome? I zanim udzielimy odpowiedzi na tak zadane pytanie, wyjaśnić należy przede wszystkim dwie podstawowe kwestie. O tym w kolejnym akapicie.

Znaki pionowe i poziome. Co mówią przepisy?

Aby wyjaśnić rolę, jaką pełnią znaki pionowe i poziome przy polskich drogach, należy zajrzeć do rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. To w par. 2 ust. 6 wskazuje na rolę znaków poziomych. Przepis mówi wyraźnie że:

Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu albo dodatkowe znaki szlaków rowerowych stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

W skrócie, znaki poziome raczej nie występują w charakterze samodzielnym. Raczej, bo można też znaleźć kilka wyjątków. Dobrym przykładem są chociażby linie wyznaczające miejsca parkingowe czy koperta dla niepełnosprawnych (która wcale znakiem pionowym nie musi być oznaczana).

Znaki pionowe i poziome uzupełniają się. Musza mówić to samo!

Drugą i niewiele mniej znaczącą kwestią jest hierarchiczność znaków pionowych i poziomych. Choć poziome mają stanowić jedynie powtórzenie pionowych i choć w większości przypadków nie występują samodzielnie, to jeszcze nie oznacza że z prawnego punktu widzenia są podporządkowane. Ich znaczenie jest dokładnie takie samo. Tym bardziej że w głos powyższej teorii powinny się uzupełniać, czyli przekazywać kierującym dokładnie takie same polecenia.

Znaki pionowe i poziome z przeciwnymi informacjami. Co wtedy?

W skrócie żaden z aktów prawnych nie przyznaje większego znaczenia znakom pionowym czy poziomym. Mówienie o hierarchii jest zatem błędem. Teoria taka wynika jednak pewnie z innej rzeczy. A mianowicie problemu, który często można spotkać na polskich drogach. Mowa o sytuacji, w której polecenia wydawane przez znaki pionowe i poziome nie są skorelowane, a wręcz przeciwstawne. Takie błędy drogowców i zarządców dróg zdarzają się. Jak się jednak zachować w takiej sytuacji? No właśnie...

Teoretycy prawa o ruchu drogowym zalecają w takim przypadku, aby stosować się do znaków drogowych pionowych. I nie wynika to z ich nadrzędnej roli. Wynika to jedynie z faktu, że to one stanowią wyznacznik zasad ruchu drogowego. Wyznacznik, bo znaki poziome choć mają taką samą ważność, są niejako znakami uzupełniającymi czy powtarzającymi polecenia. Taka analiza wynika jednak raczej ze zdroworozsądkowego podejścia, a nie przepisów. Bo przepisy – że jeszcze raz to powtórzymy – nie precyzują stopnia ważności oznaczeń pionowych i poziomych w sposób bezpośredni.