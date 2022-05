BMW M3 i M4 na 50-lecie BMW M. Nie wszędzie są dostępne

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

24 maja 50 lat temu powstało BMW M. Z tej okazji niemiecka firma wypuści okolicznościowe modele M3 i M4 z dopiskiem Edition 50 Jahre BMW M.

BMW ma propozycję dla wymagających klientów

To czym będą głównie się wyróżniać obydwa modele to wersje kolorystyczne, specjalne oznaczenia i zdefiniowane miejsca sprzedaży. Ten ostatni aspekt dotyczy następującej kwestii: BMW M3 w specjalnej edycji dostępny będzie wyłącznie w USA i Kanadzie i to w limitowanej ilości 500 sztuk, natomiast M4 otrzyma reszta świata. Chiny otrzymają dodatkową kolorystykę nawiązującą do tygrysa ze względu na rok tygrysa według ich kalendarza.

We wnętrzu również pojawią się oznaczenia Edition 50 Jahre BMW M m.in. na progach i konsoli środkowej. Kolory czerwony, granatowy i niebieski znajdą się na różnych powierzchniach w kabinie. Na zewnątrz znajdują się ekskluzywne dla edycji kute koła i przedni splitter z włókna węglowego. Każdy model jest również dostarczany z mnóstwem standardowych części M Performance, a do podróżowania w dobrym stylu dostępna jest specjalna dopasowana walizka.

Co do kolorów, to w Europie kupujący M4 będą mogli wybrać następujące barwy: Carbon Black, Brands Hatch Grey, Imola Red, Macao Blue i San Marino Blue. W Chinach dwudrzwiowy model jest oferowany w kolorze Fire Orange i Stratus Grey.

Co się tyczy M3 w specjalnej edycji, to klienci po drugiej stronie Atlantyku będą mogli wybrać jeden z pięciu kolorów. Co ciekawe, są to najpopularniejsze barwy z poprzednich pięciu generacji M3. Są to: Cinnabar Red (E30), Techno Violet (E36), Deep Interlagos Blue (E46), Fire Orange III (Lime Rock Park E92), Limerock Grey (F80). Warto zauważyć, że BMW wskrzesiło Techno Violet i Deep Interlagos Blue tylko na tę edycję.

Produkcja limitowanych pojazdów rozpocznie się w lipcu.