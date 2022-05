Jak nie dostać mandatu za jazdę hulajnogą elektryczną? Najwyższy to 2500 zł

Jeszcze niedawno, jazda hulajnogami elektrycznymi nie była regulowana wieloma przepisami. Spore zmiany przyniósł rok 2022, w którym znowelizowano ustawę Prawo o ruchu drogowym. W przepisach wyodrębniono hulajnogi elektryczne, a także urządzenia transportu osobistego oraz urządzenia wspomagające ruch.

Uprawnienia jak na rower

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane są te same uprawnienia, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Osoby, które ukończyły 18 lat, nie muszą posiadać żadnych uprawnień. Mandat za kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnień wynosi 200 zł. Należy jednak pamiętać, że policja może go wystawić jedynie osobom, które ukończył 17 rok życia. W przypadku młodszych osób, możliwe jest postępowanie sądowe, w wyniku którego, karą może być grzywna w wysokości 1500 zł. Częściej jednak powinno skończyć się na pouczeniu.

Na hulajnodze we dwójkę

To częsta praktyka, aby na jednej hulajnodze jechać we dwie osoby. Poza tym, że jest to niebezpieczne, jest to także niezgodne z przepisami, które mówią, że e-hulajnoga to pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Mandat za to przewinienie wynosi 300 zł.

Chodnik, ścieżka rowerowa czy jezdnia?

Zgodnie z przepisami, hulajnogą elektryczną powinniśmy poruszać się po ścieżce dla rowerów, jeżeli ta jest wyznaczona dla naszego kierunku ruchu. W przypadku braku ścieżki, dozwolone jest korzystanie z jezdni, pod warunkiem, że dopuszczona na niej prędkość jest nie większa niż 30 km/h. W innym przypadku, zobowiązani jesteśmy do poruszania się chodnikiem. Obowiązują na nim dwie zasady, których musimy się trzymać. Po pierwsze - prędkość zbliżona do prędkości pieszych, po drugie - piesi mają pierwszeństwo.

Naruszenie przepisów dotyczących korzystania z chodnika - 200 zł

Zbyt szybka jazda po chodniku, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, utrudniania im ruchu - 300 zł

Niekorzystanie z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona- 100 zł

Hulajnoga elektryczna - prędkość maksymalna

Poruszając się e-hulajnogą po drodze dla rowerów, obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Z tego powodu, hulajnogi wprowadzone do sprzedaży w 2022 roku muszą mieć ograniczoną prędkość maksymalną do tej określonej przepisami. W przypadku przekroczenia tej prędkości obowiązuje standardowy taryfikator. Przekonał się o tym ostatnio mężczyzna zatrzymany przez policję w Grudziądzu, który przekroczył dozwoloną prędkość o 30 km/h. Został ukarany mandatem w wysokości 400 zł.

W przypadku jazdy po chodniku, prędkość musi być zbliżona do prędkości pieszych, czyli ok. 4-6 km/h. Za jej przekroczenie mandat zawsze wyniesie 300 zł.

Policja już kontroluje prędkość e-hulajnóg. I mówi o mandatach od 20 do... 5 000 zł

Hulajnogą po alkoholu? To zły pomysł

Po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo. Nie tylko swoje, ale także innych uczestników ruchu. Po drugie, taki wyczyn może być dotkliwy finansowo.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) przewidziany jest mandat w wysokości 2500 zł .

. Poruszanie się po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) grozi mandatem w wysokości 1000 zł.

Parkowanie hulajnogi

Kreatywność ludzi w kontekście zaparkowania hulajnogi nie zna granic. Policja może za nią nagrodzić mandatem w wysokości 100 zł. Jak go nie dostać? Jeżeli to możliwe, trzeba zaparkować hulajnogę w miejscu do tego przeznaczonym. Jeżeli takiego nie ma w pobliżu, można zatrzymać ją na chodniku, jak najdalej od jezdni, równolegle do jej krawędzi. Należy także zostawić 1,5 metra szerokości chodnika dla pieszych.



Za co jeszcze można dostać mandat?

Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy - 50 zł

Naruszenie przez kierującego hulajnogą elektryczną zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - 50 zł