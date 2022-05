Klienci indywidualni wybierają Forda. Wzrost sprzedaży SUV-ów i crossoverów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Klienci indywidualni wybierają głównie SUV-y i crossovery u Forda. Z tego powodu firma zmienia kurs i to globalnie.

Najchętniej kupowanym modelem Forda wśród klientów indywidualnych w ostatnim roku odnotowała Puma. W pierwszym kwartale bieżącego roku do nabywców trafiło 221 egzemplarzy, oznacza to skok sprzedaży o 99,1 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

Podobnie dużym przyrostem sprzedaży do klientów indywidualnych może pochwalić się także Ford EcoSport – wyniósł on bowiem 71,43 proc. (264 sprzedane sztuki w pierwszym kwartale br. w porównaniu do 154 w analogicznym okresie rok wcześniej).

Również Kuga nieźle sobie radzi i jest bestsellerem na polskim rynku. Jego sprzedaż do klientów indywidualnych wzrosła o 18,92 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. To łącznie 231 egzemplarzy w porównaniu do 184 rok wcześniej.

Również Mustang Mach-E przyzwoicie sobie radzi. W Polsce, w pierwszym kwartale sprzedano 38 sztuk tego modelu klientom indywidualnym.

W ofercie Forda znaleźć można następujące SUV-y i crossovery: Puma (także w wersji mHEV), EcoSport, Kuga (dostępna także w dwóch hybrydowych wersjach – FHEV i PHEV), w pełni elektryczny Mustang Mach-E oraz luksusowy Explorer PHEV.