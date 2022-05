Mercedes pokazał nowy model koncepcyjny. Ma to być konkurent dla Porsche Taycan

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mercedes zapowiedział nowe inwestycje w auta z wyższej półki. Przy okazji zaprezentował elektrycznego, wyczynowego sedana, który w przyszłości ma zawalczyć z Porsche Taycan. Jednak jest to na razie tylko model poglądowy.

Nazywa się Vision AMG i ma być zbudowany na platformie AMG.EA, która będzie dedykowana elektrycznym samochodom tej marki. Jednak pierwszy model na jej bazie wejdzie do sprzedaży dopiero w 2025 r.

Vision AMG nawiązywać ma stylistycznie do spuścizny marki. AMG chce by przyszły model nie posiadał słupków, drzwi były takie jak w hatchbacku, a światła w kształcie rur wydechowym mogą rzeczywiście trafić do produkcyjnego modelu.

Długość teko auta koncepcyjnego to 5100 mm, czyli jest dłuższy zarówno od Mercedesa-AMG GT 4-drzwiowego, jak i Porsche Taycana. Ta długość jest kluczowa z dwóch powodów. Po pierwsze w kabinie będzie więcej miejsca, a po drugie będzie można zastosować większy akumulator.

Mały prześwit daje sporo zalet aerodynamicznych. Nawet Mercedes-AMG przyznaje, że kształt łzy sprawia, że ??wygląda bardzo podobnie do Vision EQXX i tak jak tamten samochód, ten otrzyma aktywną aerodynamikę.

Auto ma szerokie nadkola, a pomalowany został na kolor srebrny Alubeam z charakterystycznymi gwiazdami, które są inspirowane bolidami F1. Tymczasem 22-calowe koła z powłoką aerodynamiczną nieco przypominają te z Project ONE.

Producent nie podał szczegółów technicznych. Ponoć cały napęd jest tworzony od zera, w tym także akumulator. Jest on budowany we współpracy z YASA, firmą kupioną niedawno przez Mercedesa, która pracuje nad silnikami osiowymi, które zapewniają do 30 procent większą gęstość momentu obrotowego niż konwencjonalne silniki promieniowe.

Mercedes zapowiada kilka modeli opartych na platformie AMG.EA, ale nie podał szczegółów. Z całą pewnością ma powstać więcej modeli elektrycznych w specyfikacji AMG.