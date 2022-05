Błędne pytania na egzaminach na prawo jazdy. Nie ma winnych w tej sprawie

Na początku tego roku wykryto, że w bazie wykorzystywanej na egzaminach teoretycznych na prawo jazdy pojawiły się błędne pytania. Z puli 41 nowych pytań aż 8 było wadliwych (prezentujemy pytania w galerii zdjęć). W wyniku tego błędu w całym kraju nawet 300 osób mogło nie zdać egzaminu, pomimo udzielenia prawidłowej odpowiedzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ale wpadka. Kilkaset osób dostało błędne pytania na egzaminie na prawo jazdy. MI przeprasza

Prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie – poinformował serwis RMF24.pl. W całej sprawie dość zaskakujące jest podejście prokuratury, która podała w bardzo lakonicznym uzasadnieniu, że nie ustalono, że nieprawidłowości wynikały z umyślnego działania funkcjonariuszy.

Śledztwo było prowadzone pod kątem niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura przez kilka miesięcy nie była w stanie ustalić kto popełnił błąd oraz kto nie dopełnił obowiązków, ani tym bardziej – na jakim etapie prac do tego doszło.

Pytania, które pojawiają się na państwowych egzaminach, trafiają do systemu egzaminacyjnego przygotowywanego przez resort infrastruktury i są dopuszczane przez specjalną komisję. Po ujawnieniu sprawy przez media, minister infrastruktury wyrzucił szefa oraz sekretarza komisji weryfikacyjnej, a także dyrektora jednego z departamentów w swoim ministerstwie. Wskazywał wtedy, że nie potrafi wskazać, jak doszło do pomyłki. Do takich samych wniosków doszła też prokuratura.