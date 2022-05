Znak A-30 jest inny, niż wszystkie. Nikt nie wie, co za nim czeka

Przepisy ruchu drogowego wyjaśniamy codziennie na stronie głównej gazety.pl

Znaki ostrzegawcze to znaki, których głównym zadaniem jest uprzedzanie kierowców o miejscach na drodze, gdzie powinni się spodziewać niebezpieczeństwa lub trudniejszych warunków. W Polsce mają kształt żółtego trójkąta z czerwoną obwódką i czarnym symbolem. Na pewno mijacie je każdego dnia. Chyba najczęściej kierowcy zwracają uwagę na A-7, a więc "ustąp pierwszeństwa przejazdu", A-6 "skrzyżowanie dróg" oraz rodzinę "A-6", a więc znaki pokazujące, jak przebiega pierwszeństwo na danym skrzyżowaniu.

Ostrzegają też przed niebezpiecznymi zakrętami, zwierzętami na drodze, pieszymi (np. w okolicy szkół ustawiony jest A-17 ostrzegający o dzieciach), ubytkami w drodze, robotami, przejazdem kolejowym czy nachyleniu drogi... Lista jest bardzo długa, a znak zawsze ma konkretne znaczenie. Poza jednym. Znakiem ostrzegawczym A-30.

Znak A-30 - co oznacza?

Znak A-30 uczula kierowców na "inne niebezpieczeństwo". W jego opisie czytamy, że "ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi". To bardzo szerokie pojęcie, dlatego pod nim zwykle znajduje się specjalna tabliczka, która powinna dokładnie wyjaśnić, o co chodzi. Pod znakiem mogą być umieszczone:

O co chodzi z niewidzialnym znakiem? Stoi przed każdym skrzyżowaniem w Polsce

T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe, T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu, T-11 - przeprawę promową, T-12 - podłużny uskok nawierzchni, T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein, T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce, T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu, T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce, T-17 - granicę państwa, T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

Tabliczki powinny objaśniać kierowcy, co dokładnie go czeka. Jeśli jej nie ma, to wielki wykrzyknik i tak powinien skłonić każdego do zwolnienia i baczniejszego przyglądanie się drodze. Znak A-30 zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Szczególna ostrożność. Nigdy o niej nie zapominajmy

Szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

- taką definicję znajdziemy w ustawie Prawo o ruchu drogowym. To termin, który do znudzenia wtłaczano każdemu podczas kursu na prawo jazdy. Bardzo często wspomina o nim także policja podczas komentowania wypadków lub udzielania porad dotyczących bezpiecznej jazdy. Oklepana formułka, której nikt nie bierze na poważnie. To błąd. Są sytuacje, w których należy zwolnić i bacznie przyglądać się drodze.