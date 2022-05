Kierowca Dacii na zakupach. Do sklepu wybrał się z 3 promilami alkoholu w organizmie

Jeleniogórscy policjanci dokonali zatrzymania 49-latka podejrzewanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz wbrew zakazowi sądowemu. Interwencja wobec mężczyzny została podjęta w środę 18 maja w Piechowicach (woj. dolnośląskie).

Około godziny 9:30 mundurowi podjęli działania w związku ze zgłoszeniem, z którego wynikało, że z parkingu obok jednego z dyskontów spożywczych wyjeżdża pijany kierowca. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, po przyjeździe pod wskazany adres nie zastali opisanego samochodu. Stróże prawa rozpoczęli więc poszukiwania Dacii Duster, którą udało się wypatrzyć na jezdni w Zielonej Górze i dokonać zatrzymania.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, mundurowi podczas kontroli kierowcy od razu wyczuli intensywny zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że 49-latek ma w organizmie ponad 3 promile alkoholu. W trakcie prowadzonych czynności wyszło dodatkowo na jaw, że mężczyzna kieruje pojazdem wbrew sądowemu zakazowi.

Kierowca z obowiązującym zakazem kierowania pojazdami, dużo ryzykuje wsiadając za kierownicę. Niestosowanie się do sądowych orzeczeń jest w świetle prawa przestępstwem. Artykuł 244 kodeksu karnego informuje, że złamanie zakazu prowadzenia pojazdów zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Teraz za niestosowanie się do wyroku sądu oraz za jazdę pod wpływem alkoholu, mieszkaniec Jeleniej Góry odpowie przed sądem.