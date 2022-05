Jakie rodzaje tablic rejestracyjnych są Polsce?

Więcej na temat przepisów dotyczących kierowców opowiadamy w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Pytanie zadane w tytule może się wydawać podchwytliwe. Bo przecież wszyscy kierowcy wiedzą o tym, że w Polsce można spotkać albo tablice białe, albo coraz rzadziej czarne. Tyle że taka odpowiedź stanowi dopiero... ułamek prawdy. Bo typów i rodzajów oznaczeń jest dużo, dużo więcej. I wszystkie opiszemy w kolejnej części tekstu.

Zobacz wideo O włos od tragedii w Częstochowie. Pijany kierowca wjechał do piaskownicy

Zwykłe tablice? Jednorzędowe, dwurzędowe i zmniejszone...

Na polskich ulicach najczęściej spotkać można standardowe tablice rejestracyjne. Mowa o oznaczeniach posiadających białe tło, czarne znaki, a do tego unijne gwiazdki i oznaczenie PL. Tablice takie mogą występować zarówno w wersji jednorzędowej, jak i dwurzędowej. Drugi z typów jest spotykany w przypadku pojazdów, które posiadają np. na klapie bagażnika zmniejszone miejsce na numer rejestracyjny.

W przypadku samochodów importowanych z USA czy Japonii, które nie posiadają miejsc konstrukcyjnie przygotowanych do pełnowymiarowych tablic jednorzędowych, alternatywnie stosować można też tablice jednorzędowe zmniejszone. Te są niższe i krótsze oraz posiadają krótsze oznaczenie. Zamiast 7, zawiera tylko 4 znaki. Rozporządzenie dzielące tablice ze względu na rozmiary, zawiera również tablice motocyklowe jedno- i dwurzędowe oraz motorowerowe jedno- i dwurzędowe. W ich przypadku rodzaj zastosowania wynika już z samej nazwy.

Liczy się nie tylko wymiar tablic rejestracyjnych. Kluczowe jest też tło!

Czasami tablice rejestracyjne posiadają np. zmieniony kolor tła. I tak dzieje się np. w przypadku zielonych oznaczeń wydawanych samochodom elektrycznym i wodorowym. Zielone tablice są produkowane zarówno w wersji jednorzędowej, jak i jednorzędowej zmniejszonej czy dwurzędowej. Zielona może być jednak nie tylko tablica dedykowana autu osobowemu, ale również motorowerowi czy motocyklowi. Zielona może być też tzw. tablica indywidualna, czyli zawierająca napis wybrany przez kierowcę w miejscu oznaczenia cyfrowo-litrowego.

Jakie jeszcze można spotkać tablice rejestracyjne? Typów jest co najmniej kilka. W referatach komunikacji są wydawane też:

tablice rejestracyjne zabytkowe – mają żółte tło i czarne znaki,

tablice rejestracyjne tymczasowe – mają białe tło i czerwone znaki (występują też w wersji motocyklowej i motorowerowej),

tablice rejestracyjne dyplomatyczne – mają niebieskie tło i białe znaki,

tablice rejestracyjne profesjonalne – mają białe tło i zielone znaki.

Wymyślili sposób na ładne tablice rejestracyjne. Reszta stanów im zazdrości

Ile kosztują tablice rejestracyjne w Polsce?

Różne typy tablic oferowanych w wydziałach komunikacji mają różne ceny. Najdroższe są tablice indywidualne. Koszt dwóch sięga 1000 zł. Numerem dwa na liście okazują się tablice samochodowe zabytkowe. W ich przypadku kierowca musi zapłacić w urzędzie 100 zł. Pozostałe rodzaje tablic samochodowych oznaczają wydatek na poziomie 80 zł, podczas gdy tablica motocyklowa kosztuje 40 zł (50 zł zabytkowa), a motorowerowa 30 zł.

Ponad 20 typów tablic rejestracyjnych. Tylko po co...

Polski system oznaczania pojazdów zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu jest prosty, ale tylko... na pierwszy rzut oka. W praktyce zawiera – UWAGA! – przeszło 20 typów oznaczeń. Czy aż taka szczegółowość była konieczna? No właśnie chyba nie do końca. Niestety choć poziom skomplikowania wprowadzony na mocy m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych jest zdecydowanie przesadny, mimo wszystko obowiązuje i warto wiedzieć jakie oznaczenie stanowi jaką informację.