Za roztrzaskanie Tesli dostał 5000 zł mandatu. Kierowca w szpitalu

Brak rozwagi sporo kosztuje. Zwłaszcza gdy nie kończy się tylko rozbiciem pojazdu i konsekwencjami finansowymi, a uszczerbkiem na zdrowiu. Pewien mężczyzna kierujący samochodem elektrycznym marki Tesla, zaliczył poważny wypadek na jednej z dróg w gminie Raczki w województwie podlaskim. Auto zostało całkowicie roztrzaskane. Kierowca miał dużo szczęścia, bo nie doznał poważnych obrażeń. Po zdarzeniu został przetransportowany do szpitala.

Do tego wypadku doszło dokładnie w niedzielę 15 maja na drodze wojewódzkiej 655 w Rudnikach. Odpowiedzialny za to zdarzenie jest mieszkaniec województwa mazowieckiego. Jak ocenili policjanci wezwani na miejsce, kierujący Teslą Model 3 przez niedostosowanie prędkości stracił panowanie nad samochodem, wypadł z jezdni i wylądował na polu. Tesla wielokrotnie dachowała i zatrzymała się po kilkudziesięciu metrach od drogi.

Kierowca przez swoje lekceważące podejście do obowiązujących przepisów spotkał się z surową karą. Jak dowiadujemy się z policyjnego komunikatu prasowego, na mężczyznę nałożono mandat karny w wysokości 5000 złotych z tytułu spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Zgodnie z wprowadzonym 1 stycznia 2022 r. nowym taryfikatorem mandatów, za takie wykroczenie grozi od 2000 do 5000 zł.

Tesla Model 3 to bardzo szybki samochodów. Duża moc i wysoki moment obrotowy trafiający natychmiast do kół to gwarancja świetnych osiągów. Już podstawowy Model 3 z jednym silnikiem i tylnym napędem jest bardzo szybki - przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,1 sekundy. Wersja Long Range z dwoma silnikami i napędem na wszystkie koła "setkę" osiąga już w 4,4 s. Topowa Tesla Model 3 Performance legitymująca się mocą 462 KM i 700 Nm, przyspiesza do pierwszych 100 km/h w zaledwie 3,3 s i rozpędza się maksymalnie do 261 km/h.