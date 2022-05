Suwałki. Miał wyrok i narkotyki, ale nie prawo jazdy. Pościg jak z filmu i rozbity radiowóz

Spektakularne pościgi policyjne to raczej domena stróżów prawa zza oceanu. Tym razem ucieczka (a raczej jej próba) jak z filmu rozegrała się na ulicach dwóch powiatów - augustowskiego i suwalskiego w woj. podlaskim. Gdy ścigany nie miał już wyjścia, rozbił swoje auto i policyjny radiowóz.

Jechał środkiem drogi, a potem uciekał przez 30 km

Akcja zaczęła się w Topiłówce, gdy augustowscy policjanci zauważyli bmw jadące środkiem drogi. Niestety kierujący samochodem ani myślał zatrzymywać się na widok policjantów. Jechał dalej, nie reagując na żadne sygnały. Po chwili zaczął uciekać.

Policjanci rozpoczęli pościg przekazując przy okazji informację na ten temat swoim suwalskim kolegom, którzy udzielili wsparcia. Kierowca nie przejął się jednak obecnością drugiego radiowozu. W dalszym ciągu uciekał publicznymi drogami, mocno ryzykując i zupełnie lekceważąc wszelkie przepisy ruchu drogowego.

Wiele kilometrów dalej, szalony rajd stał się jeszcze bardziej niebezpieczny, gdy pirat drogowy wjechał do Suwałk. Po kilku chwilach wyścigu ulicami miasta pojawiła się jednak nadzieja na zatrzymanie mężczyzny. Na ulicy Bydgoskiej kierowca bmw stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w renault. Niestety auto uciekiniera wciąż było zdatne do jazdy, a on ruszył dalej.

W międzyczasie inny radiowóz zablokował drogę, uniemożliwiając bmw wyjazd z ulicy. Zdesperowany pirat próbował przebić się przez blokadę. Z dużą prędkością uderzył w policyjne auto. Dopiero wtedy udało się go zatrzymać. Po wypadku dwoje policjantów i on sam został przewieziony do szpitala. Chwilę wcześniej trafiła do niego również pasażerka z renault, w które wcześniej uderzył mężczyzna.

Łącznie pościg ciągnął się przez blisko 30 km, a w jego wyniku uciekinier naraził życie wielu osób. Doszczętnie rozbił też swój samochód, policyjny radiowóz i uszkodził renault. Co prawda nie był pijany, ale miał wiele powodów, aby unikać spotkania z policją.

Miał wyrok i amfetaminę, ale nie miał prawa jazdy.

Uciekinierem okazał się dobrze już znany policji 44-letni mieszkaniec Suwałk. Funkcjonariusze bez problemu znaleźli go w bazie danych, bo mężczyzna był poszukiwany przez suwalski sąd za unikanie kary więzienia. Miał odsiedzieć 1,5 roku m.in. za posiadanie narkotyków, ale nie stawił się. Co więcej, 44-latek nigdy nawet nie posiadał prawa jazdy, a gdy uciekał był pod wpływem amfetaminy.

Piratowi postawiono zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, a decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Świat przez kratki będzie oglądał jednak znacznie dłużej. Mężczyzna odpowie za wcześniejsze przestępstwa oraz wszystkie wykroczenia, których dopuścił się podczas ucieczki. Policja skierowała też wniosek o dopisanie do jego listy zarzutów: spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem pod wpływem środka psychotropowego, narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.