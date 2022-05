Nie ma taryfy ulgowej dla e-paliw. Unia Europejska bez spalinowych samochodów do 2035 r.

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zakaz będzie dotyczył nie tylko samochodów zasilanych benzyną i ropą, ale także e-paliw. Do 2035 r. Parlament Europejski chce by emisja spalin spadła o 100 proc. netto. Jednak zanim to nastąpi musi jeszcze przejść przez głosowanie.

Wygląda na to, że nie będzie również żadnych wyjątków od zasad, takich jak neutralne dla klimatu e-paliwa. Porsche od kilku lat pracuje nad e-paliwami, ale propozycja ustawodawców nie pozwoliłaby wejść w życie tej technologii jako okres przejściowy. Mimo że jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Co ciekawe również Włochy odrzuciły e-paliwa. Początkowo chcieli, aby w zapisie znalazły się luki pozwalające małym firmom na pewne manewry, jednak ostatecznie ugięły się pod ciężarem, w szczególności Francji. Państwo z Sekwaną, chce również wykluczyć hybrydy.

Wielu producentów już zadeklarowało się, że w ich ofercie do 2035 r. będą tylko samochody elektryczne. Jednak, aby ta rewolucja w pełni się udała, to trzeba stworzyć jeszcze odpowiednią infrastrukturę.