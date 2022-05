Audi RS 4 i RS 5 z pakietami Competition. Więcej mocy na tylne koła, ale brak trybu "drift"

Audi wpadło na pomysł usportowienia swoich sportowych już modeli RS 4 Avant oraz RS 5. Być może zaczerpnęło przy tym nieco inspiracji od BMW, bo to właśnie z tą marką kojarzy się nazwa "Competition". A w jaki sposób usportowić auto, które ma 450 KM oraz 600 Nm? Wprowadzając zmiany w zawieszeniu, układzie wydechowym oraz stylistce.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata motoryzacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Co dokładnie się zmieni?

Podstawowy pakiet Competition zwiększa prędkość maksymalną do 290 km/h oraz wprowadza bardziej sportowy układ wydechowy. Zrezygnowano także z izolacji na ścianie grodziowej. Pozwoliło to zaoszczędzić osiem kilogramów. Będzie lżej i głośniej, a więc bardziej sportowo. Pakiet daje także możliwość wyboru opon Pirelli P-Zero Corsa razem z 20-calowymi obręczami kół.

Audi RS 5 Sportback with competition plus package fot. Audi

Pakiety obejmują także zmiany wewnątrz. Dotyczą one przede wszystkim foteli. Pojawi się materiał Dynamica, wykorzystujący włókna PET z recyklingu, a boczne panele otrzymają wykończenie Piano Black. Pasy bezpieczeństwa będą posiadały czerwony akcent. Reflektory zyskają dynamiczne kierunkowskazy oraz funkcję kierowania wiązką światła, aby nie oślepiać innych kierowców.

Audi RS 5 Coupé with competition plus package fot. Audi

Audi RS 4 Avant with competition plus package fot. Audi

Zobacz wideo Robimy kółka nowym Audi RS3. Zobacz, jak działają systemy 400-konnego hot hatcha

Competition Plus - jeszcze bardziej rasowo

Większe zmiany wprowadza pakiet "Competition Plus". To przede wszystkim gwintowane zawieszenie, które standardowo obniża prześwit o 10 milimetrów, ale kierowca może obniżyć go manualnie o kolejne 10. Do wyboru będą także trzy tryby pracy całego układu zawieszenia. Na lepsze prowadzenie wpłyną także sztywniejsze stabilizatory.

Audi RS 5 Coupé with competition plus package fot. Audi

Więcej mocy na tylne koła

Za sprawą nowego sportowego mechanizmu różnicowego, a także zmian w oprogramowaniu jednostki sterującej oraz skrzyni biegów, większa część napędu ma zostać przeniesiona na tylne koła. Nie znajdziemy jednak trybu "drift" znanego z modelu RS3. Krótszy za to będzie czas zmiany przełożenia oraz odczuwalne większe zróżnicowanie pomiędzy różnymi trybami jazdy. Producent obiecuje także, że silnik będzie pozwalał na większe obciążenia w trybie "dynamic".

Opinie Moto.pl: Audi RS 3 to supersamochód w skórze hot hatcha

Jak zmienią się osiągi?

Audi RS 4 z pakietem Competition Plus rozpędzi sie od 0 do 100 km/h w 3,9 sekundy. To o 0,2 sekundy szybciej względem standardowej wersji. Audi RS 5 osiąga pierwszą setkę w 3,8 sekundy, a to oznacza poprawę jedynie o 0,1 s. Producent deklaruje także, że za droga hamowania ze 100 km/h ulegnie skróceniu o dwa metry.

Audi nie podaje jeszcze cen pakietów w złotówkach, ale za pakiet Competition zapłacimy 7 875 euro, a za pakiet Competition Plus 11 875 euro.