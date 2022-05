Najdroższy samochód na świecie sprzedany na tajnej aukcji. Kosztował 135 mln euro

Zagraniczne źródła donoszą, że zupełnie niedawno miała miejsce specjalna aukcja w Stuttgarcie. Zaproszono na nią 10 najbogatszych kolekcjonerów klasycznych samochodów. Pod młotek trafił tam wyprodukowany w 1956 roku Mercedes 300 SLR "Uhlenhaut", nazwany na cześć niemieckiego inżyniera.

Nie ujawniono personaliów nabywcy, ale informatorzy twierdzą, że jest to znana persona ze świata brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz kolekcjoner zabytkowych samochodów. Jeśli wszystkie doniesienia się potwierdzą, będzie to najdroższy samochód wszech czasów.

Dotychczasowy rekord należał do Ferrari 250 GTO z 1962 roku, które sprzedano w 2018 roku za kwotę 48,5 mln dolarów. Co jakiś czas pojawiają się kolejne doniesienia o rekordowej kwocie aukcji za modele Ferrari czy Bugatti, ale nie znajdują one potwierdzenia w rzeczywistości. Jeśli najnowsze doniesienia w jakiś sposób się potwierdzą, to za równowartość 135 milionów euro (w przeliczeniu prawie 630 milionów złotych) można kupić np. 1200 egzemplarzy AMG GT 4-door w podstawowej wersji.

Mercedes 300 SLR został zaprojektowany przez niemieckiego inżyniera, Rudolfa Uhlenhauta, który mając do dyspozycji dwa wolne podwozia skonstruował eksperymentalne coupe. Auta miały homologację drogową, ale powstały na bazie owianego złą sławą samochodu wyścigowego - podczas wyścigu w Le Mans w wyniku katastrofy zginęły wtedy 83 osoby. Niedługo po tym wydarzeniu Mercedes rozwiązał dział motorsportu.

Auto jest napędzane 3-litrowym silnikiem w układzie rzędowym składającym się z ośmiu cylindrów. Jego maksymalna moc to 311 KM, a szczytowy moment obrotowy wynosi 317 Nm. Silnik charakteryzował się ogromną elastycznością, serwując mocne uderzenie momentu obrotowego w zakresie od 1000 obr./min aż po czerwoną kreskę na obrotomierzu znajdującą się przy 7500 obr./min.

Napęd trafia na tylną oś za pośrednictwem 5-biegowej skrzyni ręcznej. Sprint od 0 do 100 km/h wynosi w tym modelu 7,7 sekundy. Dziś nie jest to porywający wynik, ale w tamtych czasach robił wrażenie. Prędkość maksymalna wynosząca 290 km/h czyniła ten model najszybszym pojazdem drogowym w tamtych czasach.

Służbowy samochód Rudolfa Uhlenhauta pobił rekord przejazdu na trasie Monachium-Stuttgart w czasie równym 52 minutom. Model 300 SLR był często nazywany po prostu "Uhlenhaut-Coupe" i służył przez lata inżynierowi, a następnie trafił do muzeum niemieckiej marki.