Porsche jak Ferrari? Decyzja o IPO nie została jeszcze podjęta

Wstępna/Pierwsza oferta Publiczna (IPO) to w przypadku firm nic innego jak wejście na giełdę, tak aby każdy mógł kupić udziały w firmie. Jednak, aby tak się stało, najpierw musi być złożona i pozytywnie zaopiniowana.

Właśnie na takie coś czeka Porsche. W lutym Volkswagen AG potwierdził, że prowadzi zaawansowane rozmowy z Porsche Automobil Holding SE, aby upublicznić producenta samochodów sportowych. Jednak ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Są analitycy, którzy twierdzą, że wartość Porsche w momencie debiutu może wynosić nawet 100,7 mld dolarów. Jeśli rzeczywiście tak będzie, to Volkswagen odblokuje fundusze, które będzie mógł zainwestować w rozwój elektromobilności.

Według Herberta Diessa, dyrektora generalnego VW, ??termin debiutu Porsche w czwartym kwartale tego roku byłby idealny. Sam jednak wcześniej miał zastrzeżenia do tego pomysłu.

To nie pierwsze podejście do IPO. W 2018 r. już tego próbowano. Mówiono wtedy, że wypuszczenie Porsche na publiczne wody pozwoli rozwinąć się firmie, tak jak to miało miejsce z Ferrari.