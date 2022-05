Oto najbardziej awaryjne 5-letnie auta według raportu niemieckiego ADAC

Awaryjność auta jest trudno mierzalnym parametrem. Niemiecki automobilklub ADAC opiera swoje coroczne raporty na temat awaryjności aut na liczbie wezwań pomocy drogowej w Niemczech. Następnie odnoszone są one do liczby zarejestrowanych egzemplarzy danego modelu, w danym wieku. Warunkiem uwzględnienia w raporcie było co najmniej 10 tys. zarejestrowanych egzemplarzy w danym roku. W najnowszym raporcie uwzględniono 132 modele 22 marek w wieku od 3 do 10 lat.

Auta w raporcie zostały podzielone na 6 kategorii pod względem rozmiaru. Przy czym w ostatniej znalazły się jedynie 3 modele. Twórcy dodają, że ponad 40 proc. wszystkich zgłoszeń w ostatnich latach jest spowodowanych rozładowanym akumulatorem. Nie wiadomo jak wyglądałyby wyniki, gdyby tych zgłoszeń nie uwzględniać, ale mogłyby lepiej obrazować awaryjność pojazdów. Usterki, które były winą kierowcy lub dotyczyły opon, nie były uwzględniane. Liczba podana w nawiasie przedstawia wszystkie zgłoszenia na 1000 zarejestrowanych modeli w ciągu roku.

Najbardziej awaryjne 5-letnie samochody segmentu A

Smart Forfour (24,8) Smart Fortwo (21,8) Fiat 500 (13,9) Fiat Panda (12,6) Kia Picanto (12,3)

W tej kategorii znalazło się 12 modeli. Najmniej awaryjna okazała się Toyota Aygo (4,9)

Najbardziej awaryjne 5-letnie samochody miejskie (segment B)

Opel Meriva (18,3) Ford Fiesta (12,8) Ford EcoSport (12,4) Opel Mokka (12,0) Renault Clio (11,6) Opel Corsa (11,5)

W tej kategorii znalazło się 31 modeli. Najmniej awaryjne okazały się Audi A1 (2,5) oraz Suziki Vitara (2,9)

Najbardziej awaryjne 5-letnie kompakty (segment C)

Renault Scenic (33,4) Toyota C-HR (24,9) Renault Megane (16,5) Nissan Qashqai (14,6) Peugeot 308 (14,1) Opel Zafira (Life) (11,3) VW Touran (11,2) Fiat Tipo (11,2) Ford Kuga (10,4) Opel Astra (10,2)

W tej kategorii znalazło się 51 modeli. Najmniej awaryjne okazały się BMW serii 1 (2,4), Audi Q2 (2,9) oraz BMW serii 2 (2,9)

Najbardziej awaryjne 5-letnie samochody segmentu D

Opel Insignia (24,6) Ford S-MAX (24,4) Toyota RAV4 (12,0) VW Sharan (10,6) Seat Alhambra (10,0)

W tej kategorii znalazło się 20 modeli. Najmniej awaryjne okazały się BMW X3 (2,3) oraz Audi A4 (2,8).

Najbardziej awaryjne 5-letnie samochody segmentu E oraz dostawcze

Opel Vivaro (13,1) Ford Ranger (8,7) VW Transporter (8,1) Ford Turneo/Transit (7,8) Renault Trafic (7,6)

W tej kategorii znalazło się jedynie 12 modeli. Najmniej awaryjne z tej grupy było BMW serii 5 (3,3)

Najbardziej awaryjnym autem spośród wszystkich było Renalut Scenic z wynikiem 33,4 zgłoszonych awarii na 1000 egzemplarzy w danym wieku. Cały raport dostępny jest tutaj.