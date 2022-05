Kradli na terenie całej Polski. Jedno auto udało się odzyskać na drugi dzień

Policjanci z wielkopolski rozwiązali sprawę skradzionego Audi Q5 oraz rozbili gang zajmujący się kradzieżą samochodów. W dniu 11 maja w samym środku nocy, funkcjonariusze z Leszna w podobnym czasie weszli na teren dwóch posesji, zlokalizowanych w różnych miejscach. Jednak była zlokalizowana w województwie dolnośląskim, a druga w zachodniopomorskim.

Na Dolnym Śląsku doszło do zatrzymania 39-letniego mężczyzny, który był poszukiwany celem odbycia kary półtora roku pozbawienia wolności. W jednym z garaży na terenie posesji należącej do zatrzymanego, funkcjonariusze ujawnili białe Audi Q5 o szacunkowej wartości 185 tysięcy złotych. Auto poprzedniej nocy zostało skradzione sprzed posesji na terenie Szczecina. We wnętrzu SUV-a oraz w garażu znajdowały się zagłuszarki sygnału GPS.

Z kolei w jednej z nadmorskich miejscowości, w ośrodku wczasowym policjanci zatrzymali 27-letnią kobietę i 36-letniego mężczyznę - mieszkańców województwa dolnośląskiego. W miejscu ich przebywania znaleziono sprzęt służący do kradzieży samochodów, w tym m.in. tzw. „walizki", zagłuszarki sygnału GPS oraz odzież mogącą służyć do popełniania przestępstw, a także sporo gotówki. Mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki.

Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane i przewiezione do policyjnego aresztu w Lesznie. Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty kradzieży samochodów po uprzednim włamaniu, paserstwa oraz posiadania narkotyków. Sąd Rejonowy w Lesznie w dniu 12 maja na wniosek leszczyńskiej prokuratury wydawał nakaz aresztowania całej trójki podejrzanych na okres trzech miesięcy. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia.