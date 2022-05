Obszar zabudowany to nie ekspresówka. Ten błąd dużo go kosztował

Ignorowanie dopuszczonych przez przepisy limitów szybkości na drogach publicznych, jest permanentnym łamaniem prawa. Za takie wykroczenia kierowcom grożą wysokie mandaty karne, a nawet utrata uprawnień do kierowania pojazdami. Mimo bardzo dotkliwych kar finansowych obowiązujących w Polsce od początku 2022 roku, cały czas na drogach nie brakuje zmotoryzowanych poważnie przesadzających z prędkością.

Zambrowscy policjanci w piątek 13 maja w Grochach Pogorzelach (woj. podlaskie) zatrzymali do kontroli kierowcę Citroena. Mieszkaniec województwa mazowieckiego w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał z prędkością 101 kilometrów na godzinę. Kierujący pojazdem 39-latek przekroczył dopuszczalną prędkość o 51 kilometrów na godzinę. W konsekwencji stracił prawo i został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a jego konto zasiliło 10 punktów.

Przypominamy

Pośpiech, brawura i brak wyobraźni za kierownicą to częste grzechy kierowców. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym tj. powyżej 50 km/h, policjant ujawniający takie wykroczenie w trakcie prowadzonej kontroli drogowej obligatoryjnie zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy. Po przesłaniu go do właściwego starosty zostaje wydana decyzja administracyjna skutkująca zatrzymaniem tego dokumentu za pierwszym razem na 3 miesiące. Ujawnienie sytuacji ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, oznacza jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejna wpadka kierowania bez prawa jazdy skutkuje zaś cofnięciem uprawnień.