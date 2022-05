Chiński elektryk za 26.770 dolarów. Nazywa się Leapmotor C01 i nie wyjedzie poza Chiny

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Co chwila słychać o nowych samochodach elektrycznych. Natomiast w Chinach ich wysyp jest zatrważający.

Najnowsze auto elektryczne z tamtego zakątka świata wyprodukowane zostało przez firmę Leapmotor i nazywa się C01. Firma jest dosyć świeża, ale jej początki były trudne. Właściciele źle ją zarejestrowali, ale najwyraźniej teraz jest już wszystko ok. Marka ma nadzieję, że model C01 będzie punktem zwrotnym w ich historii.

Według producenta, ich model może rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 3 sekundy. C01 będzie zasilany akumulatorem o pojemności 90 kWh, co pozwoli mu uzyskać zasięg do 717 km. W momencie premiery ma być dostępnych pięć wersji wyposażenia, z czego najniższa odmiana będzie mogła i tak pochwalić się 500 km zasięgu. Dysponować ma 549 KM mocy.

Ograniczenie zasięgu najwyraźniej ma nastąpić za pomocą oprogramowania.

Wnętrze C01 również wygląda bardzo kusząco dzięki trzem dużym wyświetlaczom informacyjno-rozrywkowym na desce rozdzielczej.

Producent poinformował, że na ten moment przyjęto już 10.000 zamówień. Nie podano konkretnej daty rozpoczęcia produkcji, wiadomo jedynie, że nastąpi to przed końcem tego roku.