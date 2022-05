Audi A1 ma nową nazwę. To teraz Audi A1 allstreet

Audi A1 citycraver był pozycjonowanym w klasie B hatchbackiem premium o lifestylowym charakterze i jednocześnie najmniejszym modelem czterech pierścieni w portfolio. Samochód ten nie miał zbyt chwytliwej i zapadającej w pamięć nazwy, dlatego producent postanowił ją zmienić. Teraz obudowany osłonami maluch, sprawiający dzięki temu wrażenie znacznie bardziej miastoodpornego, otrzymał nazwę A1 allstreet.

Nazwa jest nowa, ale przeznaczanie pozostało bez zmian. Moda na wyżej zawieszone auta trwa w najlepsze, a Audi mające w ofercie mnóstwo tego typu samochodów, zdecydowało przypomnieć klientom o maluchu z ochronnymi panelami rozłożonymi na dolnych fragmentach nadwozia. Model ten ma prześwit o niecałe 4 cm wyższy w stosunku do tradycyjnego A1 Sportback wycenionego w Polsce od 102 500 zł.

Wnętrze to typowe Audi. Zorientowana na kierowcę deska rozdzielcza to przede wszystkim cyfrowy zestaw wskaźników oraz duży dotykowy panel centralny. Otwory wentylacyjne, środkowa konsola tunelu i drzwi mogą mieć kontrastowe akcenty na powierzchniach w kilku kolorach do wyboru. O przytulny klimat w kabinie zadba po zmroku nastrojowe podświetlenie, a sportowego pazura w wykończeniu tradycyjnie doda opcjonalny pakiet S line.

W konfiguratorze pozostały wszystkie oferowane do tej pory opcje wyposażenia i personalizacji, a także dostępne wcześniej kombinacje silnika i skrzyni biegów. Podstawową jednostką napędową jest 1.0 TSI o mocy 95 KM. Mocniejszy wariant rozwija 110 koni mechanicznych. Topową jednostką jest 1.5 TSI o mocy 150 KM. Cena w Niemczech również pozostaje taka sama i zaczyna się od 23 200 euro (około 110 tys. zł). W polskim konfiguratorze Audi A1 allstreet nie występuje.