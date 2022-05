Za błędy się płaci. 2000 zł mandatu za rozbicie BMW na latarni

Wypadki, do których dochodzi przez brawurowe zachowania kierowców, niosą ze sobą najpoważniejsze konsekwencje. Najwięcej uczestników ruchu drogowego ginie lub odnosi poważne obrażenia w wyniku nieprzemyślanych manewrów oraz niedostosowania prędkości do warunków na drodze.

Nieodpowiedzialność i brawura odbiła się czkawką 27-letniemu mieszkańcowi powiatu rybnickiego (woj. śląskie). Zbyt szybka jazda tylnonapędowym samochodem spowodowała utratę przyczepności na łuku jezdni i uderzenie bokiem pojazdu w przydrożną latarnię. Kierujący miał wiele szczęścia, że wyszedł ze zdarzenia bez obrażeń. Złote BMW Serii 3 Compact (E46) zostało jednak do tego stopnia poważnie rozbite, że nie nadaje się więcej do użytkowania.

Do tego zdarzenia doszło 11 maja około godziny 14.30 w Czernicy na ulicy Wolności. Policjanci wezwani na miejsce wskazane przez świadków nie mieli wątpliwości, że kierujący BMW nie zdołał utrzymać samochodu na jezdni w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Pech natomiast sprawił, że auto wpadło w ustawioną na poboczu latarnię.

Kierowca przez swoje lekceważące podejście do obowiązujących przepisów nie mógł liczyć na taryfę ulgową. Jak dowiadujemy się z policyjnego komunikatu prasowego, został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych, a do jego konta przypisanych zostało 6 punktów karnych. Grzywnę nałożono z tytułu spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, za co - według wprowadzonego 1 stycznia 2022 r. nowego taryfikatora mandatów - grozi od 2000 do 5000 zł.