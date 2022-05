Samotna Bogdana ruszyła na front. To armatohaubica zgodna ze standardami NATO

Więcej informacji na temat technologii zbrojeniowej znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Wojna w Ukrainie trwa dalej. I choć bardzo dużo mówi się o broni, którą nasi wschodni sąsiedzi dostają od kolejnych krajów NATO, sami też starają się sukcesywnie przygotowywać do walki z rosyjskim wrogiem. Jednym z elementów tego przygotowania jest np. wprowadzenie na pole walki samobieżnej armatohaubicy kalibru 155 mm. Broń nazwana Bogdaną niestety jest samotna. Ukraińcy mają tylko jeden egzemplarz. Powód? To tak naprawdę dopiero prototyp.

Bogdana powstała w roku 2018. To jednak nadal prototyp

Samotna Bogdana została po raz pierwszy pokazana światu przez Nowokramatorski Zakład Budowy Maszyn (NKMZ) w roku 2018. Pierwsze próby ogniowe miały natomiast miejsce pod koniec roku 2021. I choć pewnie Ukraińcy chcieli jeszcze dopracować projekt, w chwili obecnej nie bardzo mają na to czas. Zapadła zatem decyzja mówiąca o tym, że Bogdana trafi na uzbrojenie armii. I choć mowa o jednym egzemplarzu, jego możliwości brzmią dość imponująco.

Haubica Bogdana może strzelać na 60 km!

Bogadana jest w stanie wystrzelić albo pociski rozdrabniające, albo pociski wspomagane rakietami. W przypadku tych pierwszych zasięg rażenia to nawet 40 km. W przypadku tych drugich siła rażenia rośnie już do 60 km. Kolejnym kluczowym wskaźnikiem jest szybkostrzelność. Ta sięga 6 pocisków na minutę. Co więcej, Bogadana może zabrać na pokład nawet 20 pocisków, a system ładowania broni jest całkowicie automatyczny.

Ukraińska armatohaubica samobieżna kaliber 155 mm powstała w oparciu o ciężarówkę KrAZ-6322. Pojazd konstrukcyjnie pamięta pierwszą połowę lat 90. XX wieku. Nie jest zatem mocno nowoczesny. Do napędu wykorzystuje jednak blisko 15-litrową V-ósemkę. Diesel ma 330 koni mocy i 1275 Nm momentu obrotowego, a więc poradzi sobie z zestawem ważącym 28 ton. Auto posiada ponadto dobre właściwości terenowe. Oferuje napęd trzech osi i 8-biegową przekładnię mechaniczną.

NKMZ, KrAZ, ale też Siemens i standard NATO. Bogdana wie jak walczyć

Ukraińska technologia i ciężarówka KrAZ-a. To nie kojarzy się nadal imponująco? A więc do historii Bogdany warto dodać jeszcze dwa fakty. Po pierwsze armatohaubica samobieżna korzysta z technologii Siemensa. Niemiecka marka dostarczyła nowoczesny system kierowania ogniem. Po drugie broń została stworzona w standardzie NATO. A to oznacza mniej więcej tyle, że spełnia normy systemu kontroli ognia i jest produkowana w zgodzie z normami sojuszu.

Czy rodzina Bogdany rozrośnie się o kolejne sztuki? Ukraińcy z pewnością by tego chcieli. Szczególnie że zasięg haubicy mocno ułatwia walki prowadzone przez wojska lądowe. Chęci to jednak dopiero pierwszy z czynników. Kolejnym są możliwości produkcyjne. Ograniczone możliwości produkcyjne z uwagi na prowadzenie działań wojennych.