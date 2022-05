Honda CB650R po modernizacji. Wciąż w stylu neoretro, ale znacznie lepsza

Honda CB650R cieszy się dużą popularnością wśród polskich klientów w klasie motocykli naked. Nic dziwnego, to jeden z niewielu motocykli tej klasy i pojemności z 4-cylidrowym silnikiem. Model w typowym stylu Hondy dołączył do oferty motocykli tej marki w 2019 roku jako uzupełnienie gamy naked bike, do której należały takie modele jak CB1000R, CB300R oraz CB125R. Wszystkie realizowały stworzoną przez Hondę koncepcję bazującą na modelu CB4 Concept.

Honda CB650R fot. Honda

W zeszłym roku model CB650R przeszedł poważniejszą modernizację. Standardowa specyfikacja obejmuje między innymi 41-milimetrowy widelec o konstrukcji upside down japońskiej marki Showa, w którym funkcje tłumienia zostały rozdzielone pomiędzy obie golenie. Silnik ma system sterowania momentem obrotowym HSTC odpowiadający za przyczepność tylnego koła, jest też sprzęgło antyhoppingowe z funkcją asysty i pełne oświetlenie LED. Na wyposażeniu znajduje się także czytelny wyświetlacz LCD z kontrolkami wybranego biegu i konieczności jego zmiany. Pod siedzeniem znalazło się gniazdo USB typu C. W tym roku do oferty dołączył nowy kolor o nazwie Sword Silver Metalic.

Dużym atutem Hondy CB650R jest jej jednostka napędowa o typowej konstrukcji dla tej marki. To czterocylindrowy, 16-zaworowy silnik chłodzony cieczą z elektronicznym wtryskiem paliwa. Jego pojemność wynosi 649 cm3. Silnik ten rozwija swoje skrzydła w górnych partiach obrotowych, co jest charakterystyczne dla rzędowych, czterocylindrowych jednostek Hondy.

Moc maksymalna wynosi 95,2 KM i jest osiągana przy 12 tys. obrotów na minutę. Nieco niżej, bo przy 9 500 obrotów dostępny jest pełen moment obrotowy, którego wartość wynosi 63 Nm. Z silnikiem współpracuje 6-biegowa skrzynia. Z przodu zastosowano pływające tarcze hamulcowe o średnicy 310 mm i czterotłoczkowe zaciski hamulcowe, a z tyłu tarcze hamulcowe o średnicy 240 mm współpracują z jednotłoczkowym zaciskiem. Hamowanie usprawnia dwukanałowy system ABS.

Honda CB650R mierzy 212 cm długości, 75 cm szerokości a jej wysokość wynosi 115 cm. Rozstaw osi to 145 cm, a siedzisko znajduje się na wysokości 81 cm. Prześwit wynosi 15 cm, a motocykl waży 202,5 kg. Zbiornik pomieści 15,4 litra paliwa. Motocykl ma ciekawą stylistykę neoretro, którą Honda nazywa "Neo Sports Cafe" i dostępny jest w przystępnej cenie. Za wersję wyprodukowaną w roku 2021 zapłacimy 36 600 zł, a za model z tego roku 38 300 zł. Biorąc pod uwagę parametry, osiągi i legendarną bezawaryjność Hondy, cena jest konkurencyjna, a motocykle dostępne od ręki.