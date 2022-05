Ważna naklejka na aucie, z której ludzie zrobili sobie zabawę. I tak ma znaczenie

"Dziecko w samochodzie". Ta naklejka ma bardzo ważne zadanie

Żarty i śmieszne obrazki na bok. Naklejkę "dziecko w samochodzie" kierowcy na samochód naklejają z powodów bezpieczeństwa. Pełni bardzo ważną rolę w chwili groźniejszego wypadku. To informacja dla służb ratunkowych. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Straż pożarna widząc tabliczkę wskazującą na możliwość przewożenia dzieci na pokładzie, może dokładniej przeszukać kabinę pasażerską w poszukiwaniu ofiar podczas usuwania skutków zdarzenia. Strażacy zajrzą np. pod fotele czy w mniej dostępne przestrzenie – bo teoretycznie małoletni pasażer mógł przemieścić się pod wpływem siły uderzenia i utknąć między pierwszym a drugim rzędem siedzeń.

W naprawdę poważnym wypadku rodzice mogą stracić przytomność, a strażacy nie zauważyć, że w zgniecionym samochodzie zakleszczyło się dziecko w foteliku. Często auta po wypadku wyglądają jak harmonijki. Specjalnie. Zgniatająca się i deformująca karoseria bierze na siebie impet uderzenia, żeby pasażerowie i kierowca odnieśli jak najmniejsze obrażenia. Możliwe, że na pierwszy rzut oka dziecka nie będzie widać. Naklejka gdzieś na aucie to sygnał dla strażaka, żeby od razu przyjrzeć się samochodowi znacznie dokładniej.

O niedopuszczeniu do tragedii czasem decydują sekundy.

Ma też inne zadanie. Komunikację z innymi kierowcami

Są kierowcy, którzy decydują się na taką naklejkę, żeby inni użytkownicy drogi doskonale wiedzieli o tym, że pojazd przewozi nieletnie pociechy. A naklejka na tylnej szybie jest wystarczająco sugestywna. Informacja okazuje się o tyle przydatna, że z tego tytułu pozostali kierowcy mogą być nieco bardziej wyrozumiali – bo być może z uwagi na dzieci na pokładzie prowadzący jedzie wolniej, niż wskazuje ograniczenie prędkości obowiązujące na danym odcinku. Albo dużo ostrożniej włącza się do ruchu.

Czy warto nakleić "dziecko w samochodzie" na swoje auto?

Na pewno tak. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na drodze i taka informacja może się okazać kiedyś nieoceniona. Dokładnie tak samo działa naklejka "pies w samochodzie" lub "kot w samochodzie". Z pozoru nie ma żadnego znaczenia, a wielu kierowców z pewnością zadaje sobie na jej widok pytanie "i co z tego". Strażak jednak wcale tak nie pomyśli. Będzie wiedział, co robić.

Oczywiście naklejki przybrały często absurdalne kształty ze śmiesznymi obrazkami i imieniem dziecka. Jeśli wam się takie podobają, to spełnią swoją rolę równie dobrze. Wystarczy jednak prosta informacja dla służb.

Niektórzy naklejają jeszcze jedną informację dla straży pożarnej

Czasem na samochodach możecie zauważyć jeszcze taką naklejkę:

Karta ratownicza, naklejka informacyjna Karta ratownicza

Karta ratownicza to zestandaryzowana ogólnoeuropejska informacja przedstawiająca schemat danego pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb ratowniczych elementami wzmocnień karoserii. Na schematycznym rysunku konkretnego modelu samochodu zaznaczone jest rozmieszczenie wzmocnień nadwozia, poduszek bezpieczeństwa i gazowych napinaczy pasów, a także akumulatora czy zbiornika paliwa.

Służby ratunkowe są przeszkolone z ewakuowania pasażerów z wraków samochodów, jednak każdy producent nieco inaczej projektuje swoje pojazdy. Po drogach jeżdżą setki modeli samochodów, a każdy z nich jest inaczej skonstruowany. Dlatego umieszczenie karty ratowniczej w pojeździe znacznie ułatwia akcję ratunkową i przyspiesza ten proces o nawet 30 proc.