Ford szkoli młodych kierowców. To już szósta edycja Ford Driving Skills for Life

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Bezpieczeństwo i dobre nawyki za kierownicą to rzecz kluczowa. Ford o tym wie, dlatego już po raz szósty organizuje Ford Driving Skills for Life, czyli szkolenia dla młodych kierowców. Tym razem odbędzie się to w dniach 28-29 maja w Warszawie.

Zobacz wideo Vito Bambino: "Odwaga jest dla mnie najważniejsza". Jaguary są eleganckie jak jego muzyka

Program szkoleniowy to zajęcia praktyczne i teoretyczne, które skupią się na obszarach, w których świeżo upieczonym kierowcom brakuje doświadczenia, a także na problemach związanych z rozpraszaniem uwagi.

Bezpłatne szkolenia odbędą się w małych grupach. Młodzi kierowcy zostaną przeszkoleni w kilku kluczowych obszarach, które wpływają na poziom bezpieczeństwa na drogach, są to między innymi: rozpoznawanie zagrożeń, obsługa pojazdu, hamowanie awaryjne, wyprowadzenie samochodu z poślizgu. Osobna sekcja zostanie poświęcona rozproszeniu podczas jazdy. Dodatkowo kursanci poznają zasady współdzielenia drogi z innymi uczestnikami ruchu – rowerzystami i użytkownikami hulajnóg – w ramach programu Podziel Się Drogą.

Opinie Moto.pl: Ford Kuga PHEV. Wzór SUV-a z Walencji

Polska edycja tego wydarzenia została zapoczątkowana w 2016 r. Dotychczas kurs zaliczyło 3,5 tys. uczestników.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wejść na stronę forddsfl.pl i zapisać się. Program przeznaczony jest dla osób w wieku 18-24 lata. Organizatorzy przewidzieli 240 darmowych miejsc.