Radny PiS potracił pijany 83-latkę, ale nie został ukarany. Szokujące orzeczenie sądu: "Takie wyroki zapadają"

Portal brd24.pl opisał sytuację, której głównym bohaterem jest Artur M. - radny z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość w Skarżysku-Kamiennej. 47-latek prowadził 22 grudnia 2020 roku samochód pod wpływem alkoholu. Jadąc ulicą Konarskiego uderzył Toyotą w kobietę przechodzącą po przejściu dla pieszych.

W wyniku uderzenia 83-letnia seniorka trafiła do szpitala. Na szczęście okazało się, że obrażenia nie wymagają hospitalizacji powyżej 7 dni. Zatem zdarzenie uznano za zwykłą kolizje drogową.

0,52 promila w wydychanym powietrzu

Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. Funkcjonariusze próbowali sprawdzić stan trzeźwości radnego przy pomocy alkomatu. Po kilku próbach nie udało się, więc funkcjonariusze zabrali Artura M. na komendę. Tam badanie alkomatem stacjonarnym wykazało 0,52 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Oprócz tego pobrano jeszcze trzykrotnie krew do badań laboratoryjnych.

W międzyczasie lokalne media próbowały opisywać sprawę, ale radny wydał oświadczenie, że prowadził trzeźwy, a cała sprawa to wyłącznie polityczna nagonka, wygrażając dziennikarzom, którzy próbowali opisywać to zdarzenie.

Po miesiącu do prokuratury trafiły wyniki badań krwi. Wyszło z nich, że radny miał 0,47 promila we krwi, ale śledczy zamówili analizę retrospektywną i opinię biegłego, który oszacował, że w momencie uderzenia w pieszą miał od 0,62 do 0,73 promila. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tamtej sytuacji doszło do przestępstwa.

Niski stopień szkodliwości społecznej czynu

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej. W czerwcu sąd orzekł, że radny PiS jest winny przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Jako karę wymierzył grzywnę w wysokości 2,4 tys. zł oraz 6 tys. zł nawiązki na rzecz Funduszu Sprawiedliwości. Przy okazji orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów przez 3 lata.

Jeździł Passatem mimo sądowego zakazu i do tego prowadził pijany

Radny złożył odwołanie od wyroku, a apelacja trafiła do Sądu Okręgowego w Kielcach. Pod koniec kwietnia sąd wydał kuriozalną decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania. Sprawę nagłośnili dziennikarze Radia Kielce.

W wyniku powyższego orzeczenia radny PiS jest uznany za winnego, ale sąd nie wymierzył mu za to kary. W świetle prawa radny pozostanie osobą niekaraną. Sąd nie ujawnił uzasadnienia do wyroku, ponieważ nie wpłynął wniosek od żadnej ze stron w tej sprawie.

Portal brd24.pl skontaktował się z rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego w Kielcach na temat tej sprawy. W odpowiedzi redaktor Łukasz Zboralski usłyszał, że „takie wyroki zapadają". W uzasadnieniu ustnym wyroku padło, że radny nie był wcześniej karany, miał poszlakowaną opinię, a przekroczenie stężenia alkoholu w organizmie wynosiło niewiele ponad 0,5 promila.

Sąd uznał, że powyższy czyn ma niski stopień społecznej szkodliwości, a pytanie o potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych zaskoczyło sędziego. „A to pan wie więcej niż ja" – miał skwitować rzecznik prasowy w rozmowie z brd24.pl.

W ten sposób radny będący członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość w skuteczny sposób wywinął się wymiarowi sprawiedliwości.