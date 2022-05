Nowa prognoza cen paliw. Zapomnijcie o szóstce z przodu

Więcej wiadomości z rynku motoryzacyjnego znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Portal e-petrol przewiduje, że ceny paliw na stacjach w przyszłym tygodniu osiągną rekordowe wartości. W okresie 9-15 maja 2022 r. benzyna bezołowiowa Pb95 może kosztować nawet 6,82 zł za litr, a Pb98 do 7,20 zł/l. Jeszcze gorzej wygląda pułap cenowy w przypadku oleju napędowego, który został określony na 7,58 zł/l. Autogaz LPG ma kosztować do 3,90 zł/l. Poniżej zamieszczamy pełną prognozę e-petrol na dni 7-15.05.2022 r.:

Pb95 - 6,67-6,82 zł/l

Pb98 - 7,06-7,20 zł/l

ON - 7,43-7,58 zł/l

LPG - 3,79-3,90 zł/l

Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, oznacza to poważną podwyżkę na stacjach paliw. Dla porównania średnie ceny detaliczne paliw w Polsce przedwczoraj tj. 4.05.2022 r. były następujące:

Pb95 6,65 zł/l

Pb98 - 6,99 zł/l

ON - 7,42 zł/l

LPG - 3,69 zł/l

Jakie samochody palą najmniej? Trzy sposoby na oszczędzanie paliwa

Jeśli taka tendencja się utrzyma, czekają nas nie tylko droższe wyjazdy w długie weekendy i wakacje, ale przede wszystkim wzrost cen wszystkich usług. Rynek jest bezlitosny i niektórzy już sobie rekompensują spodziewany wzrost kosztów podwyżkami cen. Możemy też przygotować się psychicznie na wysyp "paragonów grozy", ale tym razem nie z wakacyjnych restauracji i kawiarni, tylko stacji paliw na trasach prowadzących do popularnych kurortów.

Najgorzej może być w drugiej połowie wakacji, bo do początku lipca br. obowiązuje półroczna obniżka podatku VAT na paliwa z 23 na 8 procent. Od sierpnia 2022 r. najprawdopodobniej wróci do poprzedniego poziomu. Co można zrobić, żeby zminimalizować skutki podwyżek? Trudno przed nimi uciec, ale rozwiązaniem może być wyjątkowo oszczędny samochód. Czasem warto wydać więcej na taki środek transportu, żeby później oszczędzić.

Można również stosować w praktyce nasze wskazówki dotyczące oszczędnej jazdy. Poza tym samochodowe wakacje najlepiej zaplanować przed sierpniem, a majowe i czerwcowe weekendy warto spędzić za kierownicami... rowerów. Tak będzie zdrowiej, a na pewno taniej.