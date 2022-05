Rosja atakuje Ukrainę na 31-letnich oponach. Pamiętają jeszcze czasy ZSRR

Na Twitterze pojawiły się zdjęcia rosyjskiego pojazdu bojowego poruszającego się na co najmniej 31-letnich oponach. Dowodem na to jest wytłoczona na boku opony informacja „Made in USSR". Skrót to angielskojęzyczny odpowiednik ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich), co wskazuje, że do wozu bojowego założono eksportowe ogumienie.

Przy tej okazji warto mieć na uwadze, że ZSRR przestał istnieć w grudniu 1991 roku. To oznacza, że Rosjanie korzystają ze sprzętu, który już dawno powinien wylądować na śmietniku. Na zdjęciach widać, że boczne ściany opon są już mocno popękane.

Patrząc na te zdjęcia nie powinniśmy się dziwić, że rosyjskie pojazdy bojowe potrafią utknąć nawet w lekkim terenie lub błocie. Szczególnie, gdy zamontowano je na tak ciężkim sprzęcie. BM-21 Grad to sowiecka wyrzutnia rakiet zamontowana na samochodzie ciężarowym, ważąca prawie 14 ton. Podczas transportu takiego sprzętu kluczowe są właśnie opony i ich zdolność do utrzymania tak dużego ciężaru.

Zachodnie źródła informują również, że kolejnym powodem problemów z przemieszczaniem się rosyjskich wojsk są chińskie opony. Niewykluczone, że skorumpowani rosyjscy oficerowie w celu zaoszczędzenia pieniędzy zamawiali ogumienie od tanich i niesprawdzonych chińskich producentów. Na polu walki opony obnażyły swoją jakość i właściwości terenowe.