Ferrari nie dla Justina Biebera. Muzyk trafił na czarną listę włoskiej firmy

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Nie każdy może kupić Ferrari. Nie chodzi nawet o pieniądze, chodzi o to, jakim jesteś człowiekiem. Wystarczy, że postępujesz w sposób, który nie odpowiada centrali motoryzacyjnej firmy i zostajesz skreślony z listy potencjalnych klientów. Kupując samochód włoskiej marki, deklarujesz przestrzeganie wielu zasad.

Zobacz wideo Pędził ferrari prawie 200 km/h mostem Północnym w Warszawie. Nie miał przeglądu technicznego

Przede wszystkim chodzi o listę zachowań, które Ferrari uznaje za nieetyczne. Do takich działań należy np. używanie modeli tej firmy do promowania innych przedsięwzięć, co zdaniem Włochów może ychobniżyć wartość marki. Ważny jest także brak ekscesów związanych z przerabianiem samochodów przez właścicieli lub ich sprzedaż na aukcjach bez uprzedniej aprobaty producenta.

Justin Bieber już nie kupi Ferrari w salonie. Zostają mu komisy albo auta innych marek

Taka samowola może spowodować, że klienci trafią na czarną listę Ferrari. Justin Bieber wcale nie jest pierwszym celebrytą, który się na niej znalazł. Wcześniej na cenzurowanym znalazł się np. aktor Nicolas Cage, muzyk Deadmau5 i prowadzący Top Gear, Chris Harris. Każdy z nich zrobił coś, co zdaniem włoskiej marki wpłynęło negatywnie na jej wizerunek.

Tak właśnie się stało z Justinem Bieberem, a przynajmniej według dziennikarzy hiszpańskiego magazynu sportowego "Marca" i włoskiego dziennika "Il Giornale". Piosenkarz i celebryta zaszedł za skórę Ferrari, i to kilkukrotnie.

"Nielegalnie" przerobił swój egzemplarz Ferrari 458 Italia, a kiedyś zapomniał, gdzie zaparkował auto i dostawał mandaty za nieprawidłowe parkowanie samochodu ze skaczącym koniem na masce. Ostatecznie Bieber sprzedał swoje Ferrari na aukcji charytatywnej i to się również nie spodobało centrali. Włoska firma lubi wiedzieć, do kogo trafiają wyprodukowane przez nią samochody.

Ferrari SP48 Unica jest jak dostawczak. Obejrzysz się i nic nie zobaczysz

Ferrari tradycyjnie nie komentuje sprawy, bo stara się zachowywać bardzo dyskretnie w takich sytuacjach. Dlatego nie ma oficjalnego potwierdzenia, że doniesienia południowoeuropejskich dziennikarzy, to coś więcej niż plotka. Nawet jeśli tak jest, to Justin Bieber nie ma się czym martwić, bo trafił do szacownego grona. Jego kilku członków już wymieniliśmy.

Zupełnie inną kwestią jest, czy tak radykalne działania Ferrari nie szkodzą wizerunkowi słynnej samochodowej marki bardziej, niż jego rzekome niszczenie przez właścicieli, którzy wydali na swoje cacka ogromne pieniądze.