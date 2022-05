Wrocławska policja się zbroi. Odebrali nowe radiowozy polskiej produkcji

Samochody, które właśnie trafiły do Wrocławia są częścią dużego zamówienia realizowanego przez Komendę Główną Policji. Wielozadaniowe furgony marki MAN zostały w pełni wyposażone, a na pokładzie mogą przewozić 7 osób.

Samochody są wyposażone m.in. w oświetlenie LED, kamerę cofania, urządzenie multimedialne z 7-calowym ekranem dotykowym, a także porty USB do ładowania różnych urządzeń. Oprócz tego radiowozy mają pełen ekwipunek do służby w trudnych warunkach.

Wyposażono je w pełny system okratowania zabezpieczający szyby, który przydaje się podczas utrzymywania porządku w trakcie tzw. imprez podwyższonego ryzyka. W przypadku Wrocławia będą wykorzystywane np. podczas meczów piłkarskich.

Niestety, nowe samochody zostały dostarczone jeszcze w starym malowaniu nadwozia. Kilka dni temu policja zaprezentowała nowe barwy radiowozów podczas targów Polsecure, które odbyły się w Kielcach.

Pod maską samochodów MAN TGE pracują silniki diesla o pojemności 2-litrów. Wysokoprężny motor rozwija 177 KM maksymalnej mocy. Aktualnie jest to najmocniejszy wariant silnikowy dostępny w tym modelu. W ofercie znajdują się jeszcze dwulitrowe diesle TDI o mocy 102, 122 i 140 KM. I jeśli oznaczenie TDI z czymś wam się kojarzy, to trafiliście w dziesiątkę. MAN TGE to brat bliźniak bardzo popularnego Volkswagena Craftera. Podobnie jak bratni model jest także dostępny w wersji czysto elektrycznej, ale najwyraźniej funkcjonariusze ze stolicy Dolnego Śląska potrzebowali czegoś o większym zasięgu, co sprawdzi się także na drogach szybkiego ruchu.

Co ciekawe, nowe wrocławskie radiowozy pochodzą z Polski. I Volkswagen Crafter, i MAN TGE produkowane są w Wielkopolsce, a dokładnie w zakładach koncernu we Wrześni.