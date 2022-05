Dziś jest EDBRD. To najgorszy dzień na wypadek

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przypada właśnie dziś – 6 maja. Ważne, by pamiętać o właściwym zachowaniu na drodze. Obojętne czy prowadzi się auto, czy też jest się pieszym i zwłaszcza w Polsce. Dlaczego właśnie u nas to wyjątkowo ważny dzień? Bo BRD jest w Polsce na bardzo niskim poziomie w porównaniu do większości europejskich krajów. Zawsze jest źle mieć kolizję lub wypadek, ale dziś będzie mieć znaczenie symboliczne. Uważajcie na drogach.

Celem tego dnia jest zwrócenie obywateli Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach. Głównie, aby zmienić zachowania, które mogą doprowadzić do tragedii. Z tego powodu będą prowadzone działania profilaktyczne uświadamiające kierowców podczas rutynowych kontroli.

Na drodze policjanci w całej Europie będą zwracać uwagę na takie kwestie jak: przestrzeganie przepisów, uprzejmość i cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość. Kultura osobista tworzy bezpieczeństwo na drodze.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. Ma zwiększyć świadomość społeczną na temat BRD i przypomnieć uczestnikom ruchu, że to głównie od ich zachowania zależy, czy wszyscy wrócimy dzisiaj do domu.