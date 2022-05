207 km/h na obwodnicy to "zdecydowanie za szybko". Kierowca dostał najwyższy mandat

Polska policja opublikowała właśnie kolejny film ze skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem kierowcy. 51-letni mężczyzna pędził na złamanie karku po Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Jechał tak szybko, że od razu zwrócił na siebie uwagę patrolu.

Wrocław. Jechał 207 km/h po obwodnicy

Tym razem funkcjonariusze ruchu drogowego patrolując Autostradową Obwodnicę Wrocławia, zauważyli kierującego osobowym oplem, który rozpędził swoje auto do 207 km/h, nie stosując się do obowiązującego w tym miejscu ograniczenia prędkości do 120 km/h. Natychmiastowa reakcja policjantów i zatrzymanie 51-letniego wrocławianina do kontroli drogowej zakończyło jego niebezpieczną jazdę

- czytamy w oficjalnym komunikacie wrocławskiej policji. Poniżej udostępnione nagranie z policyjnego wideorejestratora. Trudno się nie zgodzić z tytułem informacji prasowej, że "207 km/h to zdecydowanie zbyt szybko".

Zobacz wideo 207 km/h na obwodnicy to "zdecydowanie za szybko". Policja wystawiła spory mandat

51-latek zapłaci 2500 zł mandatu

Kierowca nie protestował i przyznał się do winy. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych również dziesięć punktów karnych.

To aktualnie najwyższy możliwy mandat za przekroczenie prędkości w Polsce. W skrajnych przypadkach kara może być jednak znacznie wyższa. Jeśli policjant zdecyduje się na niewystawienie mandatu, a skieruje sprawę do sądu, to kierowcy może grozić nawet 30 tysięcy złotych. Tak się może stać w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach. Np. kiedy ktoś jedzie tak szybko na bardzo zatłoczonej drodze albo przy ograniczonej widoczności. Do sądu często trafiają też kierowcy, którzy łamią przepisy na przejściach dla pieszych.

W tym przypadku funkcjonariusze stwierdzili, że dotkliwy mandat będzie wystarczającą karą.

Mandaty za przekroczenie prędkości w 2022 r.

W 2022 r. doszło w końcu do długo zapowiadanego zaostrzenia taryfikatora mandatów. Tak prezentują się aktualne kary za przekroczenie prędkości.

do 10 km/h – 50 zł

o 11–15 km/h – 100 zł

o 16–20 km/h – 200 zł

o 21–25 km/h – 300 zł

o 26–30 km/h – 400 zł

o 31–40 km/h – 800 zł

o 41–50 km/h – 1000 zł

o 51–60 km/h – 1500 zł

o 61–70 km/h – 2000 zł

o 71 km/h i więcej – 2500 zł

Jeśli kierowca przekroczy prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, to straci prawo jazdy na trzy miesiące. W 2022 r. poza wyższymi mandatami czeka nas jeszcze jedna rewolucja. Od września ma zacząć obowiązywać nowy, także dużo ostrzejszy taryfikator punktów karnych. Na razie jednak policja wciąż korzysta ze starego.