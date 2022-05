Rejestracje samochodów osobowych i dostawczych. Kwiecień ze spadkiem

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Wyniki rejestracji nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t. za kwiecień po raz kolejny nie napawają optymizmem. Wyniki za kwiecień są gorsze niż w marcu tego roku i gorsze niż w analogicznym okresie ubiegłorocznym.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 115

Według danych CEPiK w kwietniu zarejestrowano 39.763 szt. aut osobowych i dostawczych do 3,5 t. jest to o 15,51 proc. mniej niż rok temu i o 12,93 proc. mniej niż w marcu tego roku.

Jeśli mamy podzielić powyższe dane, to nowych aut osobowych w kwietniu zarejestrowano w ilości 34.883 szt., co nadal skutkuje spadkiem w stosunku do zeszłego roku (o 13,12 proc.) oraz marca (o 11,76 proc.). Według ACEA Polska uplasowała się na 7. pozycji na 30 rynków europejskich.

W Polsce nadal chętniej kupują firmy, których udział w rynku w kwietniu wyniósł 71,6 proc. Klienci indywidualni wygenerowali 28,4 proc. rejestracji nowych aut osobowych.

Co się tyczy najpopularniejszych marek to pozycję lidera utrzymuje Toyota (przez pierwsze cztery miesiące tego roku sprzedała 24.870 szt.), na drugim miejscu jest Kia, która odnotowała także największy skok sprzedaży. Koreańska marka sprzedała 12.439 szt. swoich pojazdów. Na trzecim miejscu znalazła się Skoda. Czeska firma jednak nie ma powodu do zadowolenia, gdyż to właśnie od niej odpłynęło najwięcej klientów (spadek o 42,44 proc.) – 11.479 szt. Na czwartej znajdziemy Hyundaia, a na piątej Volkswagena (9389 szt. oraz 8684 szt.).

Najchętniej kupowanymi modelami w 2022 r. na ten moment są: Toyota Corolla (najchętniej również wybierana przez firmy), Toyota Yaris (najchętniej wybierana przez klientów indywidualnych), Toyota RAV4 (drugi najchętniej wybierany model przez firmy), Kia Sportage (drugi najchętniej wybierany model przez klientów indywidualnych) oraz Hyundai Tucson (na miejscu piątym u klientów indywidualnych).

Nowa nalepka na szybę od 4 maja 2022. Kogo obowiązuje, jaki mandat za jej brak?

Co się tyczy samochodów dostawczych, to liderem w tym roku jest Renault 5063 egz. Na drugim miejscu jest Iveco (2531 egz.), na trzecim jest Ford (2315 egz.). Dalsze miejsca zajął Fiat i Toyota (odpowiednio 2051 szt. i 1917 szt.).

Najpopularniejszymi modelami zostały: Renault Master, Iveco Daily, Mercedes Sprinter, Ford Transit oraz Toyota Proace City.