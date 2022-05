Nauczyciel z Atlanty nie zdawał sobie sprawy co się zaraz stanie. Otrzymał wyjątkowy prezent

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

W połowie 2000 r. w programie Oprahy wszyscy na widowni otrzymali Pontiaca G6. Po 20 latach ponownie dano samochód w telewizji, tym razem szczęśliwcem okazał się pewien nauczyciel z Atlanty.

Michael Bonner to nauczyciel z Atlanty w stanie Georgia. Otrzymał niedawno nowego Forda F-150 Lightning w programie The Ellen Show. Wygrał go podczas jednej z konkurencji w programie, która była od początku ustawiona. Mężczyzna miał tańczyć z innymi uczestnikami z zawiązanymi oczami. Po chwili inni zeszli ze sceny, a Bonner dalej tańczył nieświadomy tego co się zaraz stanie.

Prowadząca Ellen pokazała najpierw publiczności co się kryje za ekranami za plecami tańczącego nauczyciela. Przy okazji wspomniano, że był już wcześniej w programie ze swoimi uczniami.

Gdy muzyka ucichła, zdezorientowany Bonner odwrócił się i jego oczom ukazał się nowy F-150 Lightning.

Nie podano dokładnej specyfikacji samochodu, ale na drzwiach widnieje napis Lariat, czyli jego cena to około 68.000 dolarów. Pod warunkiem, że ma akumulator z standardowym zasięgiem. Jeśli natomiast posiada wersję z rozszerzonym zasięgiem, to jego cena wzrośnie do 78.000 dolarów.

Niespodzianka zbiega się z oficjalnym uruchomieniem produkcji F-150 Lightning. Zbiega się też z tygodniem uznania dla nauczycieli, który rozpoczął się 2 maja. Ford był oczywiście zaangażowany w przekazanie prezentu, a dyrektor generalny firmy Jim Farley złożył gratulacje dla Bonnera na Twitterze.